Дефіцит гречки – дієтолог розповіла, чим замінити український суперфуд

Гречка – універсальний продукт, що містить усі корисні речовини. Якщо не можете придбати гречку – замініть її вівсянкою, вона максимально наближена до гречки за користю

Замінити гречку, український суперфуд, допоможе вівсянка, пшоно і навіть печена картопля

Дієтолог Оксана Скиталінська прийшла до студії програми "Ранок з Україною" каналу "Україна", яка виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV". Під час інформативної розмови з ведучими Лілією Ребрик та Славою Дьоміним експерт розповіла про користь гречаної крупи та дала поради, чим замінити її в період тривалого дефіциту.

За підрахунками експертів, щороку українці споживають близько 140 тисяч тонн гречаної крупи. При цьому в Україні вирощується лише половина, решта – імпортувалася з Росії. Тепер і її не стало, і це випало на період кінця сезону.

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Гречка – це універсальний продукт, що містить усі корисні речовини, які частково є у вівсянці, пшоні, рисі, булгурі, сочевиці

Тому лише у вересні буде новий урожай гречки, але коштуватиме вона дорожче, ніж звичайно. Дієтологи запевняють – любов українців до гречки виникла не просто так. Це надкорисний продукт, що містить безліч вітамінів та мікроелементів.

Гречка – це універсальний продукт, що містить усі корисні речовини, які частково є у вівсянці, пшоні, рисі, булгурі, сочевиці тощо. У гречці є складні вуглеводи, речовини, які мають протизапальну дію, багаті на магній, калій, а ще ліпотропні речовини, які допомагають вивести з організму все зайве, навіть шкідливий холестерин, – коментує дієтолог Оксана Скиталінська в ефірі "Ранку з Україною".

Але скільки б користі не було в цьому продукті, ситуація на полицях магазинів вказує на те, що певний час для українців потрібно буде замінювати диво-кашу чимось іншим. Оксана Скиталінська запевняє – вихід є.

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Якщо є можливість придбати гречку – беріть, хоч би скільки вона не коштувала, і робіть з неї основу каші, додаючи інші крупи. Тобто робіть мікси. Змішувати можна все: рис, булгур, вівсянку, сочевицю, нут, пшоно, – радить експерт в ефірі телеканалу "Індиго TV". – Якщо все ж таки не можете придбати гречку – замініть її вівсянкою. Ця каша максимально наближена до гречки за користю. На друге місце я поставила б пшоно, адже воно ціле – не оброблене, а значить, містить чимало поживних елементів.

Крім того, доповнити вітамінну тарілку дієтолог радить іншими вітчизняними продуктами: буряком, морквою, зеленню та яйцями. Не менше корисним замінником круп є картопля, особливо варена у мундирах або запечена з травами, доповнити її можна квашеними овочами та оселедцем. Такі страви чинитимуть лише позитивний вплив на ваше здоров'я.

Відео за посиланням: нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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