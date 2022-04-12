Як знайти ліки за кордоном в аптеках – чим замінити препарат і коли потрібний рецепт

Знайти та купити ліки за кордоном та замінити свій препарат аналогом можна, назвавши його основну діючу речовину / Фото: istockphoto.com, freepik.com
Багато українців виїхали за кордон, щоб урятуватися через війну з Росією . І тут виникла проблема: раніше ви чітко знали, який препарат вам потрібний, а в Європейських країнах не завжди вдається знайти ліки з ідентичною назвою. Що робити у таких випадках, чим замінити препарати в Європі, як знайти антибіотики за кордоном – розповіла гастроентеролог Ксенія Бєлінська .
Як купити ліки за кордоном без рецепта
Найчастіше людям можуть знадобитися нестероїдні протизапальні препарати та знеболювальне на основі ібупрофену або парацетамолу. Парацетамол (paracetamol) у багатьох країнах відомий як Аcetaminophen, він же – Ben-U-Ron, Panadol, Perfalgan, Calpol, Gelocatil. Ібупрофен (ibuprofen) та його аналоги – Brufen, Nurofen, Advil, Algofen.
Важливий момент: ці препарати можна використовувати не тільки для того, щоб збити температуру, а також для зниження запальних процесів, при больових синдромах, таких як головний біль або невралгія. А ось специфічні ліки, наприклад антибіотики, можна придбати тільки за рецептом.
Відразу скажу, що антибіотики в країнах ЄС ви без рецепта не придбаєте (імовірність – 99%), – каже Євгенія Бєлінська, – Тобто, якщо ваш стан вимагає прийому антибактеріальних засобів, шукайте лікаря. Щодо інших ліків залежить від країни, де ви перебуваєте.
Також важливо знати основні аналоги ліків, які можуть вам знадобитися і чим можна замінити ті препарати, до яких ви звикли в Україні.
Чим замінити ферменти, антигістамінні та інші препарати за кордоном
Медикаменти, які використовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (ШКТ) для зниження кислотності і т.д. (інгібітори протонової помпи) – Омез, Рабімак, Барол, Парієт, Пангастро, Золопент, Нольпаза, Контролок, Нексіум, Езолонг.
Їх зарубіжні аналоги :
- Нексіум (Esomeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg
- Loseс, Antramups (Omeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg
- Pariet (Rabeprazole) – tab – 10 mg, 20 mg
- Controloc, Controloc Control, Appryo, Acidwell, Alapanzol, (Pantoprazole) – tab 20 mg, 40 mg.
Препарати, які підвищує моторику шлунково-кишкового тракту тобто прокінетики: Ітомед, Ганатон, Мосід, Мотіліум, Домрід, Моторікс.
Їх зарубіжні аналоги :
- Прокіт, Зофран, Ганатон (Ітопрід) Домперідон – 1 А Фарма.
- Oroperidys, Motilium (Domperidone)
Ферментні препарати : Креон, Ерміталь, Пангрол, Мезім, Панзінорм.
Їхні аналоги – Креон (панкреатин), Kreon 10000 у Польщі можна придбати без рецепта
Спазмолітики : Дуспаталін, Меверін.
Аналоги:
- Duspatalin Retard,
- Duspatalin,
- Mebeverin dura,
- Colofac,
- Duspatal (mebeverine).
Гепатопротектори (Препарати урсодезоксихолевої кислоти): Урсофальк, Урсолізін, Урсаза, Урсосан, Урсохол, Укрл, Урсолов, Холудексан, Урсоност.
Їхні аналоги :
- Intron A,
- Ursobilane,
- Ursochol,
- Ursofalk (Ursodeoxycholic Acid).
Сорбенти: Сорбекс, Атоксіл, Смекта, Ентеросгель, Біле вугілля.
Їхні закордонні аналоги :
- Diosmectal,
- Diosmectite Mylan,
- Smectalia, Colina, Smecta (bentonite).
Месалазин, протизапальний кишковий засіб або Салофальк, Пентасо, Месакол, Осокол
Аналоги : Claversal, Mezavant, Asacol, Salofalk (mesalazine)
Протидіарейні засоби : Іммодіум, Лоперамід.
Аналоги : Імодіум, Іммодіум, Діарфін (лоперамід)
Препарати протиблювотні: Церукал, Метоклопрамід.
Зарубіжні аналоги :
- Емперід,
- Cerucal,
- Oroperidys,
- Digestivo S,
- Pellegrino,
- Metoclopramidum Polpharma,
- Metoclopramida Accord,
- Paspertin (Metoclopramide).
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