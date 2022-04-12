Як знайти ліки за кордоном в аптеках – чим замінити препарат і коли потрібний рецепт

Знайти та купити ліки за кордоном та замінити свій препарат аналогом можна, назвавши його основну діючу речовину / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Багато українців виїхали за кордон, щоб урятуватися через війну з Росією . І тут виникла проблема: раніше ви чітко знали, який препарат вам потрібний, а в Європейських країнах не завжди вдається знайти ліки з ідентичною назвою. Що робити у таких випадках, чим замінити препарати в Європі, як знайти антибіотики за кордоном – розповіла гастроентеролог Ксенія Бєлінська .

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

Реклама

Як купити ліки за кордоном без рецепта

Найчастіше людям можуть знадобитися нестероїдні протизапальні препарати та знеболювальне на основі ібупрофену або парацетамолу. Парацетамол (paracetamol) у багатьох країнах відомий як Аcetaminophen, він же – Ben-U-Ron, Panadol, Perfalgan, Calpol, Gelocatil. Ібупрофен (ibuprofen) та його аналоги – Brufen, Nurofen, Advil, Algofen.

Ібупрофен і парацетамол можна використовувати для зниження запальних процесів, при больових синдромах, наприклад, при головному болі або невралгії.

Важливий момент: ці препарати можна використовувати не тільки для того, щоб збити температуру, а також для зниження запальних процесів, при больових синдромах, таких як головний біль або невралгія. А ось специфічні ліки, наприклад антибіотики, можна придбати тільки за рецептом.

Реклама

Відразу скажу, що антибіотики в країнах ЄС ви без рецепта не придбаєте (імовірність – 99%), – каже Євгенія Бєлінська, – Тобто, якщо ваш стан вимагає прийому антибактеріальних засобів, шукайте лікаря. Щодо інших ліків залежить від країни, де ви перебуваєте.

Також важливо знати основні аналоги ліків, які можуть вам знадобитися і чим можна замінити ті препарати, до яких ви звикли в Україні.

Чим замінити ферменти, антигістамінні та інші препарати за кордоном

Медикаменти, які використовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (ШКТ) для зниження кислотності і т.д. (інгібітори протонової помпи) – Омез, Рабімак, Барол, Парієт, Пангастро, Золопент, Нольпаза, Контролок, Нексіум, Езолонг.

Їх зарубіжні аналоги :

Реклама

Нексіум (Esomeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg

Loseс, Antramups (Omeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg

Pariet (Rabeprazole) – tab – 10 mg, 20 mg

Controloc, Controloc Control, Appryo, Acidwell, Alapanzol, (Pantoprazole) – tab 20 mg, 40 mg.

Препарати, які підвищує моторику шлунково-кишкового тракту тобто прокінетики: Ітомед, Ганатон, Мосід, Мотіліум, Домрід, Моторікс.

Їх зарубіжні аналоги :

Прокіт, Зофран, Ганатон (Ітопрід) Домперідон – 1 А Фарма.

Oroperidys, Motilium (Domperidone)

Засоби від алергії (антигістамінні) за кордоном шукайте по двох основних діючих речовин – дезлоратадин та фексофенадин / Фото: dr_belinskaya

Ферментні препарати : Креон, Ерміталь, Пангрол, Мезім, Панзінорм.

Їхні аналоги – Креон (панкреатин), Kreon 10000 у Польщі можна придбати без рецепта

Спазмолітики : Дуспаталін, Меверін.

Аналоги:

Duspatalin Retard,

Duspatalin,

Mebeverin dura,

Colofac,

Duspatal (mebeverine).

Гепатопротектори (Препарати урсодезоксихолевої кислоти): Урсофальк, Урсолізін, Урсаза, Урсосан, Урсохол, Укрл, Урсолов, Холудексан, Урсоност.

Їхні аналоги :

Intron A,

Ursobilane,

Ursochol,

Ursofalk (Ursodeoxycholic Acid).

Сорбенти: Сорбекс, Атоксіл, Смекта, Ентеросгель, Біле вугілля.

Їхні закордонні аналоги :

Diosmectal,

Diosmectite Mylan,

Smectalia, Colina, Smecta (bentonite).

Месалазин, протизапальний кишковий засіб або Салофальк, Пентасо, Месакол, Осокол

Аналоги : Claversal, Mezavant, Asacol, Salofalk (mesalazine)

Протидіарейні засоби : Іммодіум, Лоперамід.

Аналоги : Імодіум, Іммодіум, Діарфін (лоперамід)

Ентерол та його аналоги, протидіарейний та протимікробний засіб – це БАД, а не лікарський препарат / Фото: dr_belinskaya

Препарати протиблювотні: Церукал, Метоклопрамід.

Зарубіжні аналоги :

Емперід,

Cerucal,

Oroperidys,

Digestivo S,

Pellegrino,

Metoclopramidum Polpharma,

Metoclopramida Accord,

Paspertin (Metoclopramide).

Також раніше відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, які ліки не допоможуть при проблемах із серцем.

А ще дізнайтесь, чи можуть вітаміни, які приймаються для профілактики, зашкодити.