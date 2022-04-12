Как найти лекарства за границей в аптеках – чем заменить препарат и когда нужен рецепт

Найти и купить лекарства за границей и заменить свой препарат аналогом можно, назвав его основное действующее вещество / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Многие украинцы выехали за границу, чтобы спастись из-за войны с Россией. И здесь возникла проблема: раньше вы четко знали, какой препарат вам необходим, а в Европейских странах не всегда удается найти лекарства с идентичным названием. Что делать в таких случаях, чем заменить препараты в Европе, как найти антибиотики за границей – рассказала гастроэнтеролог Ксения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Как купить лекарства за границей без рецепта

Чаще всего людям могут понадобиться нестероидные противовоспалительные препараты и обезболивающее на основе ибупрофена или парацетамола. Парацетамол (paracetamol) во многих странах известен, как Аcetaminophen, он же – Ben-U-Ron, Panadol, Perfalgan, Calpol, Gelocatil. Ибупрофен (ibuprofen) и его аналоги – Brufen, Nurofen, Advil, Algofen.

Ибупрофен и парацетамол можно использовать для снижения воспалительных процессов, при болевых синдромах, например при головной боли или невралгии

Важный момент: эти препараты можно использовать не только, чтобы сбить температуру, а также для снижения воспалительных процессов, при болевых синдромах, таких как головная боль или невралгия. А вот специфические лекарства, например антибиотики можно приобрести только по рецепту.

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Сразу скажу, что антибиотики в странах ЕС вы без рецепта не приобретете (вероятность – 99%),- говорит Евгения Белинская,- То есть, если ваше состояние требует приема антибактериальных средств, ищите врача. Относительно других лекарств зависит от страны, где вы находитесь.

Также важно знать основные аналоги лекарств, которые могут вам понадобиться и чем можно заменить те препараты, к которым вы привыкли пользоваться в Украине.

Чем заменить ферменты, антигистаминные и другие препараты за границей

Медикаменты, которые используют при заболеваниях ЖКТ для снижения кислотности и т.д. (ингибиторы протоновой помпы) – Омез, Рабимак, Барол, Париет, Пангастро, Золопент, Нольпаза, Контролок, Нексиум, Эзолонг.

Их зарубежные аналоги:

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Нексиум (Esomeprazole), – tab – 20 mg, 40 mg

Loseс, Antramups (Omeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg

Pariet (Rabeprazole) – tab – 10 mg, 20 mg

Controloc, Controloc Control, Appryo, Acidwell, Alapanzol, (Pantoprazole) – tab 20 mg, 40 mg.

Препараты, которые повышает моторику желудочно-кишечного тракта то есть прокинетики: Итомед, Ганатон, Мосид, Мотилиум, Домрид, Моторикс.

Их зарубежные аналоги:

Прокит, Зофран, Ганатон (Итоприд) Домперидон – 1 А Фарма.

Oroperidys, Motilium (Domperidone)

Средства от аллергии (антигистаминные) за рубежом ищите по двум основным действующим веществам – дезлоратадин и фексофенадин / Фото: dr_belinskaya

Ферментные препараты: Креон, Эрмиталь, Пангрол, Мезим, Панзинорм.

Их аналоги – Креон (панкреатин), Kreon 10000 в Польше можно приобрести без рецепта

Спазмолитики: Дуспаталин, Меверин.

Аналоги:

Duspatalin Retard,

Duspatalin,

Mebeverin dura,

Colofac,

Duspatal (mebeverine).

Гепатопротекторы (препараты урсодезоксихолевой кислоты): Урсофальк, Урсолизин, Урсаза, Урсосан, Урсохол, Укрл, Урсолов, Холудексан, Урсоност.

Их аналоги:

Intron A,

Ursobilane,

Ursochol,

Ursofalk (Ursodeoxycholic Acid).

Сорбенты: Сорбекс, Атоксил, Смекта, Энтеросгель, Белый уголь.

Их зарубежные аналоги:

Diosmectal,

Diosmectite Mylan,

Smectalia, Colina, Smecta (bentonite).

Месалазин, противовоспалительное кишечное средство или Салофальк, Пентасо, Месакол, Осокол

Аналоги: Claversal, Mezavant, Asacol, Salofalk (mesalazine)

Противодиарейные средства: Иммодиум, Лоперамид.

Аналоги: Имодиум, Иммодиум, Диарфин (лоперамид).

Энтерол и его аналоги, противодиарейное и противомикробное средство – это БАД, а не лекарственный препарат / Фото: dr_belinskaya

Препараты противорвотные: Церукал, Метоклопрамид.

Зарубежные аналоги:

Эмперид,

Cerucal,

Oroperidys,

Digestivo S,

Pellegrino,

Metoclopramidum Polpharma,

Metoclopramida Accord,

Paspertin (Metoclopramide).

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