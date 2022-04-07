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Чи можуть вітаміни, що приймаються для профілактики, зашкодити – думка дієтолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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7 квітня, 09:00
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Сотні тисяч українців зараз у стресі, харчуватися раціонально складно – багато хто починає сам купувати та приймати вітамінні комплекси. Чим це небезпечно – у статті
Вітаміни, які приймаються для профілактики, можуть зашкодити – попереджає дієтолог
Вітаміни, які приймаються для профілактики, можуть зашкодити – попереджає дієтолог / Фото: istockphoto.com

Вітаміни у фруктах та овочах – це не те саме, що й вітамінні комплекси в баночках, як вважають деякі. Зараз у країні війна ,у багатьох українців немає можливості повноцінно і регулярно харчуватися.

Але компенсувати дефіцит фруктів та овочів у раціоні за допомогою вітамінних комплексів або почати за власним бажанням приймати вітаміни та мікроелементи – не завжди гарна ідея. Чому – розповіла дієтолог Тетяна Лакуста у своїй інстаграмі.

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Чому шкідливо пити вітаміни за самопризначенням?

Випити вітаміни – не означає автоматично придбати здоров'я. Наприклад, безліч людей самі купують Омега-3, ще до війни прийом цих амінокислот був дуже популярним. Але разом з прийомом Омега-3 в організмі збільшується кількість простагландину А2, ця речовина утворюється з поліненасичених та інших жирних кислот.

Якщо у вас і так проблеми зі зсіданням крові, то приймати безконтрольно Омега-3 небезпечно
Якщо у вас і так проблеми зі зсіданням крові, то приймати безконтрольно Омега-3 небезпечно / Фото: unsplash.com

А він у свою чергу робить кров більш рідкою і впливає на її згортання. Тому якщо у вас і так проблеми із згортанням крові, то приймати безконтрольно Омега-3 небезпечно. Так, якщо ви почнете приймати вітамін Е, і паралельно з ним препарати, що розріджують кров, ризик кровотечі може зрости.

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Безконтрольний прийом такого мікроелемента, як цинк (а його деякі починають приймати для підтримки здоров'я при застуді або ковіді) може призвести до зниження концентрації в організмі інших корисних мінералів та мікроелементів – наприклад, міді, кальцію, заліза та ін.

Як правильно приймати вітаміни

Якщо хочете сприймати комплекс вітамінів або мінералів – порадьтеся з лікарем, які аналізи слід здати. Це важливо зробити, щоб зрозуміти, є чи ні у вас дефіцит того чи іншого мікроелементу або вітаміну.

Якщо хочете сприймати комплекс вітамінів чи мінералів – то порадьтеся спочатку з лікарем
Якщо хочете сприймати комплекс вітамінів чи мінералів – то порадьтеся спочатку з лікарем / Фото: istockphoto.com

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Замовляти чи купувати мультивітаміни з мізерно низькими дозами та мінералами-конкурентами в одній капсулі – не має сенсу. Користь буде від правильно підібраних моно форм вітамінів та мінералів з відповідним дозуванням. І їх, як пам'ятаєте, треба приймати таке треба тільки після доведених дефіцитів (через аналізи) того чи іншого елемента в організмі.

Також Омега-3, вітаміни та антиоксиданти можна знайти у продуктах, таких як оселедець – дізнайтеся, чим вона корисна.

Якщо ж ви постійно заїдаєте стрес, то дізнайтеся, що таке емоційне переїдання і як із ним боротися.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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