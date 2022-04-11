Лікар Комаровський пояснив, які ліки не допоможуть при проблемах із серцем

Якщо захворіло серце, не поспішайте класти під язик препарати, які радять сусіди чи родичі. Вони не допоможуть, каже Євген Комаровський. Як бути – у статті

Ліки, які ми звикли класти під язик, не допоможуть при проблемах із серцем - нагадує доктор Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Якщо у бомбосховищі у людини немає під рукою необхідних таблеток, чи можна допомогти собі, поклавши під язик "Валідол" при болі в серці? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, які препарати можуть підвищити ризик отримати травму разом з бажаним поліпшенням.

Прийнято вважати, що якщо виникають проблеми із серцем, рятівною пігулкою може стати "Валідол". Нібито достатньо покласти його під язик, і стан покращає.

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Біль у серці або прискорене серцебиття найчастіше є приводом прийняти "Корвалол", "Корвалтаб", "Корвалмент" або покласти під мову "Валідол". Однак ці препарати не мають жодного стосунку до медицини 21 століття, – попередив доктор Комаровський.

Експерт програми "Ранок з Україною" пояснив, що коли у людини болить серце, перш за все їй потрібно поставити діагноз. У мирний час це займає небагато рохи часу. Але перелічені вище ліки не можуть стабілізувати ритм серця і вплинути на артеріальний тиск.

При болях у серці потрібен не "Валідол", а отримати медичну допомогу, дізнатися про діагноз, нормалізувати / Фото: Depositphotos

Окрім цього, кандидат медичних наук попередив, що вони включають кілька седативних компонентів, тому у вас може виникнути сонливість . Через неї порушується координація рухів. І коли ви бігтимете в бомбосховищі, то ризик отримання травми багаторазово підвищується.

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Замість того щоб отримати медичну допомогу: дізнатися діагноз, нормалізувати тиск, покращити кровопостачання, стабілізувати ритм серця, – люди кладуть під язик пігулку "Валідолу" і чекають на інфаркт або інсульт.

За словами кандидата медичних наук, "Валідол" не має жодного відношення до лікування . З таким самим успіхом можна сісти, розслабитися і посмоктати льодяник. Ефект буде такий самий, як від цього препарату.

Якщо ви маєте можливість поговорити з терапевтом – зверніться до нього, – порадив Євген Комаровський. – Дуже багато питань, пов'язаних зі здоров'ям, можна вирішити навіть телефоном.

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