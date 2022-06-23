Як зберегти стосунки – 5 секретів хорошого сексу, про які знають не всі

Формула любові та секрет хорошого сексу - в першу чергу навчитися чути та розуміти себе та партнера

Для хорошого сексу, крім взаємного бажання та кохання, дуже важливе спілкування з партнером. Але в житті всі ці фактори складаються воєдино не завжди. Чому ж для хорошого сексу насамперед потрібно навчитися чути і розуміти себе та партнера? Відповіді на такі важливі питання дає сімейний психолог, сексолог та психотерапевт Альона Щербань, а також сексолог та коуч Денис Кондратьєв.

Олена Щербань / Фото: пресслужба

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Говорити про свої сексуальні, еротичні потреби мало кого вчать. Як результат, у стосунках із партнером нам часто складно сказати, не соромлячись, про ерогенні зони, сексуальне збудження та бажання. Але все починається саме зі спілкування.

Як показує практика, чоловікам набагато складніше вибудувати комунікацію – правильно поводитися і правильно говорити. Тому сьогодні разом із сексологом та коучем Денисом Кондратьєвим дамо поради чоловікам і розкриємо складові гарного сексу, – каже психолог Олена Щербань.

Чому без довіри не буде хорошого сексу

Чоловікам треба усвідомити, що жіночі оргазми залежать від рівня довіри. Жінці важливо розуміти та відчувати, що чоловік дбає про неї, кохає і цінує її. З усіма особливостями, перевагами та вадами. Тому порада № 1 – довіряйте одне одному.

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Для мене особисто у стосунках важливі довіра та чесність, а ще – віра в те, що ми з тобою від початку до самого кінця. Ми одне одного вибрали і до кінця йдемо разом, – зазначає Денис Кондратьєв.

Навіщо потрібна прелюдія перед сексом?

Не забувайте про правильну прелюдію. Правильну – означає небанальну, бешкетну, романтичну. Тому порада № 2 – працюйте над цим, а не пускайте все на самоплив.

Буває, що у жінки прелюдія починається вже з листування у месенджері, – упевнений Денис Кондратьєв. – Далі протягом дня ви можете підтримувати взаємний інтерес. Наприклад, вдень ви проїжджаєте місце, де ви вперше пішли на побачення. Сфотографуйте його та надішліть дівчині фото. Такими вчинками та увагою ви підтримуєте інтерес та пробудите сексуальну пристрасть.

У жінки прелюдія починається вже з листування у месенджері, а далі протягом дня ви можете підтримувати взаємний інтерес

Ставтеся до прелюдії як до творчого процесу та цілковитої імпровізації, втім, як і до самого сексу. Пам'ятайте, що секс – це завжди театр, у якому двоє людей на сцені грають пристрасть.

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Чому важливо зрозуміти, що вас заводить

Часто чоловік надто багато думає про жінку, намагається зрозуміти її настрої та уподобання. Однак він забуває про себе – про те, що відчуває сам, чого хотів би. Порада № 3 – важливо вчасно почути себе та зрозуміти свої сексуальні бажання.

За бажанням зробити все правильно і красиво для партнерки чоловік іноді забуває про себе. Дослухайтесь до своїх бажань

Не секрет, що всі люди різні, і сексуальні уподобання теж відрізняються. Важливо зрозуміти, що відгукується тобі, чути своє власне сексуальне збудження.

Фантазії та сексуальні думки – це до чого треба придивитися і прислухатися, – пояснює психолог та сексолог Олена Щербань.

Як допомогти партнерці прийняти свої недоліки

Чоловікові важливо зрозуміти, що своєю поведінкою під час контакту та прелюдії він може довести, що любить її всю – навіть те, що вона сама не любить у собі або не приймає. Порада № 4 – покажіть, що ви любите навіть її вади.

Цього можна досягти за допомогою поцілунків, масажу, еротичного масажу тощо. Наприклад, ви знаєте, що вона не любить свій животик – приділіть йому більше уваги, поцілуйте, – каже Денис Кондратьєв. – Виходить, що ви змусите її саму любити себе більше і допоможете розкритися, а як наслідок – довіряти вам.

Не скупіться на компліменти, навіть якщо вже говорили

Порада № 5 – не соромтеся говорити компліменти. Чоловіки часто бояться виявляти лагідність та ніжність у стосунках. Серед чоловіків вважається, що робити компліменти жінці – це слабкість.

Компліменти встановлюють сильніший емоційний зв'язок і здатні зробити секс ще кращим

Але це величезна помилка – жінкам треба говорити, адже, як відомо, вони люблять вухами.

Нам здається, що через це ми стаємо менш мужніми або що це дає жінці привід сісти нам на шию. Це все помилки, адже якщо у чоловіка є внутрішній стрижень, то його складно зламати, – відверто каже Денис Кондратьєв. – У підсумку відбувається таке: чоловік внутрішньо захоплюється жінкою, йому подобається, як вона готує, як пройшла повз нього у сексуальній білизні тощо… Але він про це не говорить, а тримає в собі.

Компліменти встановлюють сильніший емоційний зв'язок. Всім жінкам хочеться почуватися бажаними, красивими та довгоочікуваними.

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