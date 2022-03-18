Як людям з ВІЛ продовжити лікування під час війни – інструкція МОЗ

Як людям з ВІЛ продовжити лікування зараз / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні одним з найгостріших питань стає пошук ліків. Що робити онкопацієнтам, де купити або отримати інсулін безкоштовно – ці питання, на жаль, хвилюють багатьох хворих.

Сьогодні МОЗ опублікував рекомендації, як отримати антиретровірусну терапію (АРТ) за місцем фактичного перебування під час війни.

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Через воєнну агресію росії багато українців змушені покинути свої оселі. А для людей з ВІЛ, які щодня вживають антиретровірусні препарати, дуже важливо не переривати курс лікування.

Що робити:

Ті, хто змінив місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування. Для цього необхідно звернутися до СНІД-центру або кабінету "Довіра". Лікарі-інфекціоністи та/або соціальні працівники зв'яжуться зі СНІД-центром у місті, в якому ви проживали, та отримають інформацію про антиретровірусну терапію, яку ви проходили.

Для українців, які не змінювали місце проживання та залишилися в рідному місті, як і раніше, АРТ-препарати можна продовжувати отримувати у СНІД-центрі або в кабінеті "Довіра", де стоїте на обліку.

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