Як уникнути укусу змії: 4 простих правила

Спека призвела до того, що змії поводяться агресивніше навіть в парках, а не тільки в лісі. Щоб не бути вкушеним, дотримуйтесь простих порад, яких – в матеріалі

Змія може атакувати, якщо на неї наступити / Фото: unsplash.com

Зустріти змію сьогодні можна у власному дворі, а стати жертвою отруйного "повзуна" – виключно через власну необачність або нерозсудливість. Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, за минулий місяць змії покусали 31 людину: щоб не опинитися в їх числі, досить дотримуватися 4 простих правила.

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Чому ж змії настільки активні в цьому році?

Аномальна спека впливає і на поведінку змій, в пошуках затишних місць вони ховаються не тільки в лісах, полях або болотистих місцевостях. Сьогодні зустріти змію можна, відпочиваючи в парку, сквері, біля озера або річки.

Через спеку змії стають більш агресивними / Фото: Pixabay

"Повзуни" люблять залазити в старі пні, копиці сіна, ховатися під поваленими деревами, під камінням. Останнім часом спека "штовхає" змій у двори, як приватних, так і багатоповерхових будинків.

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Тому відпочиваючи в парку, вирушаючи до озера або влаштовуючи пікнік у власному дворі, запам'ятайте 4 простих кроки.

Як не стати жертвою змії

Уберегтися від укусів самому і вберегти дітей можна, якщо дотримуватися простих правил:

Не чіпайте незрозумілі предмети, які бачите в траві або на землі, руками. Тільки палицею. Не сідайте на траву, камінь, пінь, повалене дерево, поки не перевірите. У спеку змії не завжди відразу тікають, почувши наближення людини – тому візьміть палицю і постукайте по пню, дереву на яке збираєтеся сісти, зашурхотить в траві. Не наближайтеся, якщо побачили змію, не чіпайте її. Змії у відповідь можуть напасти, але зазвичай люди отримують укуси, якщо наступають на змію або лягають / сідають на неї. Побачивши змію, спокійно, без різких рухів відійдіть убік на безпечну дистанцію – це 1.5-2 метра. Не пробуйте вбити змію або зловити її – саме так люди і отримують укуси. Якщо зібралися в похід, то одягніться відповідно. Високі черевики, довгі штанини, які обов'язково потрібно заправити у взуття.

Важливо! Якщо когось або вас вкусила змія, то потрібно якомога швидше потрапити в лікарню, оскільки головна допомога при укусі отруйних змій – медикаментозна (вводять анатоксин).

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