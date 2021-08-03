Как избежать укуса змеи: 4 простых правила

Жара привела к тому, что змеи ведут себя агрессивнее даже в парках, а не только в лесу. Чтобы не быть укушенным, следуйте простым советам, каким – в материале

Змея может атаковать, если на нее наступить или сесть / Фото: unsplash.com

Встретить змею сегодня можно в собственном дворе, а стать жертвой ядовитого "ползуна" – исключительно из-за собственной неосмотрительности или нерассудительности. Как сообщает Центр общественного здоровья МОЗ, за прошлый месяц змеи покусали 31 человека: чтобы не оказаться в их числе, достаточно соблюдать 4 простых правила.

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Почему же змеи настолько активны в этом году?

Аномальная жара влияет и на поведение змей, в поисках укромных мест они прячутся не только в лесах, полях или болотистых местностях. Сегодня встретить змею можно, отдыхая в парке, сквере, возле озера или реки.

Из-за жары змеи становятся более агрессивными / Фото: Pixabay

"Ползуны" любят залезать в старые пни, копны сена, прятаться под поваленными деревьями, под камнями. В последнее время жара "толкает" змей во дворы, как частных, так и многоэтажных домов.

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Поэтому отдыхая в парке, отправляясь к озеру или устраивая пикник в собственном дворе, запомните 4 простых шага.

Как не стать жертвой змеи

Уберечься от укусов самому и уберечь детей можно, если соблюдать простые правила:

Не трогайте непонятные предметы, которые видите в траве или на земле, руками. Только палкой. Не садитесь на траву, камень, пень, поваленное дерево, пока не проверите. В жару змеи не всегда сразу убегают, услышав приближение человека – поэтому возьмите палку и постучите по пню, дереву на которое собираетесь сесть, прошуршите в траве. Не приближайтесь, если увидели змею, не трогайте ее. Змеи в ответ могут напасть, но обычно люди получают укусы, если наступают на змею или ложатся/садятся на нее. Увидев змею, спокойно, без резких движений отойдите вбок на безопасную дистанцию – это 1.5-2 метра. Не пробуйте убить змею или поймать ее – именно так люди и получают укусы. Если собрались в поход, то оденьтесь соответственно. Высокие ботинки, длинные штанины, которые обязательно нужно заправить в обувь.

Важно! Если кого-то или вас укусила змея, то нужно как можно скорее попасть в больницу, поскольку главная помощь при укусе ядовитых змей – медикаментозная (вводят анатоксин).

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