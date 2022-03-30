Як уникнути перевтоми – 3 простих та працюючих лайфхака на кожен день

Уникнути перевтоми – допоможуть 3 простих лайфхаки: спогади про мирне життя, інформаційний детокс та плани на майбутнє / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

В умовах війни з Росією всім українцям важливо особливо берегти свій не лише фізичний, а й психологічний стан. Як впоратися зі втомою та відчути себе краще – поради від психолога Світлани Ройз зібрав телеграм-канал "Психологічна підтримка".

Так, спогади про мирні дні навіть якщо вам здається, що вони не працюють – насправді працюють. Тому лайфхак №1 – знайти собі зачіпку-згадування про мирний день. Це потрібно, щоб не "вигоріти" – наприклад, поставити квіти на стіл або вікно, включати улюблені пісні, тобто використовувати все, що поєднає нас із мирним часом.

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Важливо не допускати виснаження, інакше постраждає наша психіка. Переживаючи стрес на різних етапах, ми можемо не помітити, наскільки дійсно втомлюємося. Адже головне зараз – виживання. Однак такий ритм життя виснажує нас і не останню роль у цьому відіграє інформаційне поле, в якому ми знаходимося.

Уникнути перевтоми допоможуть три простих лайфхаки, постарайтеся їх використати / Фото: Telegram: Психологічна підтримка

Тому, лайфхак № 2 – використовувати інформаційний детокс. Тобто не читати постійно негативні новини, не захоплюватися репостамі подій, від яких хочеться плакати. Дозволяйте собі позитивні моменти, зустрічі та спілкування з друзями, все, що допоможе підняти настрій.

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І не забувайте будувати плани на майбутнє, це лайфхак №3 – адже життя обов'язково триває, і вже зараз можна подумати, чим ви займатиметеся насамперед, коли закінчиться війна.

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