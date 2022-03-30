Как избежать переутомления – 3 простых и работающих лайфхака на каждый день

Избежать переутомления – помогут 3 простых лайфхака: воспоминания о мирной жизни, информационный детокс и планы на будущее / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

В условиях войны с Россией всем украинцам важно особенно беречь свое не только физическое, а и психологическое состояние. Как справиться с усталостью и почувствовать себя лучше – советы от психолога Светланы Ройз собрал телеграмм-канал "Психологічна підтримка".

Так, воспоминания о мирных днях, даже если вам кажется, что они не работают – на самом деле работают. Поэтому лайфхак № 1 – найти себе зацепку-упоминание о мирном дне. Это нужно, чтобы не "выгореть" – например, поставить цветы на стол или окно, включать любимые песни, то есть использовать все, что объединит нас с мирным временем.

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Важно не допускать истощения, иначе пострадает наша психика. Переживая стресс на разных его этапах, мы можем не заметить, насколько действительно устаем. Ведь главное сейчас – выживание. Однако такой ритм жизни истощает нас, и не последнюю роль в этом играет информационное поле, в котором мы находимся.

Избежать переутомления помогут три простых лайфхака, постарайтесь их использовать / Фото: Telegram: Психологічна підтримка

Поэтому, лайфхак № 2 – использовать информационный детокс. То есть не читать постоянно негативные новости, не увлекаться репостами событий, от которых хочется плакать. Позволяйте себе положительные моменты, встречи и общение с друзьями, все, что поможет поднять вам настроение.

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И не забывайте строить планы на будущее, это лайфхак № 3 – ведь жизнь обязательно продолжается, и уже сейчас можно подумать, чем вы будете заниматься первым делом, когда закончится война.

Чтобы меньше утомляться, важно сохранить полноценный сон, узнайте "Что делать, если не можешь заснуть из-за нервов – 6 шагов, как сделать дыхательные упражнения".

Также важно сохранить сердце здоровым, когда постоянно в стрессе, читайте 6 советов, которые работают.