Як зберегти серце здоровим, коли постійно у стресі – 6 порад, які працюють

Гіпертонікам, сердечникам і не лише їм нині особливо важливо контролювати тиск, вчасно поповнювати запаси ліків та кидати шкідливі звички

Щоб зберегти серце здоровим, коли постійно у стресі, контролюйте тиск, не куріть і якщо стало гірше – одразу до лікаря / Фото: istockphoto.com, freepik.com

У постійному стресі через війну з Росією тепер перебувають усі українці, а хронічний стрес провокує загострення захворювань серця та судин. Як зберегти здоровою серцево-судинну систему в умовах війни, розповіли в МОЗ України.

Якщо ви знаєте про свої проблеми з серцем та судинами, то завжди важливо бути на зв'язку з лікарем. Тому:

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1. Переїжджаючи в інше місце, заздалегідь дізнайтеся про контакти поліклінік, куди ви зможете потім звернутися по допомогу. Загалом, ви можете звернутися до будь-якої амбулаторії, причому декларацію підписувати наново не потрібно.

2. Тонометр має бути весь час із вами, щодня виміряйте свій кров'яний тиск. Якщо у вас ще й діабет, не забувайте контролювати рівень цукру в крові. Залишаючи своє місце проживання, не забудьте взяти тонометр, глюкометр тощо.

Маючи хронічні хвороби серця та судин, щодня вимірюйте свій кров'яний тиск та фіксуйте результати / Фото: Pixabay

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3. Не припиняйте вживати постійні ліки, які призначив лікар. Щоб не пропускати вживання медикаментів через стрес, користуйтесь будильником, також добре записувати, коли ви вжили препарат і який.

4. Стежте за запасами препаратів та придатністю рецептів. Запитайте свого лікаря, чи може він виписати вам електронний рецепт, щоб спростити процедуру. Також під час воєнного стану препарати за програмою "Доступні ліки" можна отримати і за паперовим рецептом. Його може виписати будь-який лікар без укладання декларації.

Дізнатися, де можна придбати препарати за програмою "Доступні ліки", можна на сайті НСЗУ або в контакт-центрі за номером 16-77. Перш ніж іти в аптеку, зателефонуйте та дізнайтесь, чи є потрібний вам препарат. Якщо так – попросіть його зарезервувати для вас.

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5. Підтримуйте здоровий спосіб життя. Алкоголь, сигарети, енергетичні напої – краще від них відмовитись. По змозі їжте менше солі та цукру, дуже жирної їжі, обмежте вживання чаю та кави.

6. Дозуйте читання новин, особливо із сумнівних джерел. Приділяйте читанню новин не весь день – виділіть для цього 15 хвилин на день, щоб знати загальну інформацію і не отримувати новий стрес.

Обирайте офіційні джерела центральних органів влади та населеного пункту, де ви перебуваєте. І якщо ваше самопочуття стало гірше, негайно сконтактуйте з лікарем!

Також дізнайтеся, як харчуватися під час війни – чи потрібно вживати вітаміни, якщо раціон далекий від здорового.

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