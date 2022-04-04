Як емігрувати до Болгарії та жити в туристичних готелях безоплатно

Еміграція українців до Болгарії / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" продовжують розповідати про еміграцію українців до різних куточків світу. Про особливості переїзду до Норвегії та Хорватії ви дізналися в попередніх статтях. На черзі – еміграція до Болгарії. На яких умовах українці перебуватимуть в країні та як зекономити на житті у Болгарії – в матеріалі.

Правила в’їзду

Українцям необхідно мати хоча б один документ, який підтвердить особу. Наприклад, паспорт, ID-картку, водійське посвідчення, дипломи, банківські картки, трудову книжку чи документи на майно.

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Якщо ви не маєте документів, повідомте про це прикордонну поліцію. На прикордонному переході ви матимете можливість обрати один із двох видів статусу для подальшого перебування в Болгарії.

Статуси для офіційного перебування

Біженці в Болгарії отримують один зі статусів: тимчасовий захист (терміном на один рік із соціальною підтримкою держави) чи міжнародний захист (перебування за власний рахунок протягом 90 днів). Повідомте про вибір статуса на прикордонній службі.

Переваги тимчасового захисту

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Процедура отримання статусу триває від 5 до 15 хвилин. Достатньо звернутися до прикордонної поліції, Державного агентства у справах біженців чи інших органів Міністерства внутрішніх справ (міграції, поліції), щоб отримати статус.

/ Фото: Telegram: Ukraine NOW

Хто може подати заяву на тимчасовий захист:

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громадяни України , які проживали в країні до 24 лютого 2022 року;

, які проживали в країні до 24 лютого 2022 року; особи з іноземним громадянством (або без громадянства), які залишили територію України внаслідок бойових дій.

Українці зі статусом тимчасового захисту отримають:

право на перебування на території Республіки Болгарія;

на території Республіки Болгарія; соціальну допомогу;

невідкладну медичну допомогу. Додатково медичну підтримку отримують вразливі групи людей: діти до 18 років, діти-сироти, вагітні жінки, розведені батьки з неповнолітніми дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю;

Додатково медичну підтримку отримують вразливі групи людей: діти до 18 років, діти-сироти, вагітні жінки, розведені батьки з неповнолітніми дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю; право на реєстраційну картку іноземця , якому надано тимчасовий захист;

, якому надано тимчасовий захист; право на працевлаштування , професійне навчання, освіту для учнів та доступ до дитячого садка для дітей віком до шести років;

, професійне навчання, освіту для учнів та доступ до дитячого садка для дітей віком до шести років; безоплатне проживання та триразове харчування.

Право на допомогу на проживання та харчування в місцях проживання, зареєстрованих у Національному туристичному реєстрі та триразове харчування. Допомога надається на термін до трьох місяців. Такі ж права матимуть особи, які виявили бажання отримати доступ до ринку праці в країні, і ця допомога надаватиметься до одного місяця з дня звернення. Очікується, що термін дії програми буде з 24.02.2022 по 31.05.2022, – пишуть на порталі для українців Bulgaria for Ukraine.

Важливе про міжнародний захист

Процедура отримання статусу про міжнародний захист триває від 2 до 21 місяця. Процес складніший та довготривалий порівняно з отриманням статусу про тимчасовий захист. Міжнародний захист надається після подання письмової заяви до прикордонної поліції, Державного агентства у справах біженців або інших органів Міністерства внутрішніх справ (міграція, поліція).

Міжнародний захист може отримати людина з будь-якої країни, якщо її життю щось загрожує (наприклад, переслідування). Особи мають право залишатися в Болгарії до прийняття рішення щодо статусу. Можлива відмова в статусі.

/ Фото: Telegram: Ukraine NOW

Люди зі статусом міжнародного захисту отримають:

право на перебування на території Республіки Болгарія;

на території Республіки Болгарія; можливість працевлаштуватися без спеціального дозволу , навчатися в державних школах та університетах, отримати право на возз’єднання з сім’єю та громадянство в Болгарії через п'ять років;

, навчатися в державних школах та університетах, отримати право на возз’єднання з сім’єю та громадянство в Болгарії через п'ять років; консультації щодо умов міжнародного захисту.

Необхідні контакти для біженців у Болгарії

За додатковими питаннями телефонуйте на гарячу лінію для біженців з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 17:00 години:

00359 2 980 20 49

00359 2 981 33 18

У вихідні телефонуйте за номером телефону 00359 8888 з 10:00 по 12:00 та з 13:00 по 16.00.

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