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Тривожна валізка за 5 хв – що взяти насамперед

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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24 лютого, 11:41
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Речі першої необхідності, які потрібно зібрати зараз, якщо ви ще цього не зробили
Тривожна валіза: що насамперед потрібно зібрати
Тривожна валіза: що насамперед потрібно зібрати / Фото: pixabay.com

24 лютого о 4 ранку Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, атаки на Донбасі. Це день ганьби для Росії та жахливий день для нашої країни. Але треба залишатися спокійними і логічними, і, насамперед, зібрати тривожну валізку, рюкзак.

Паніка у Києві та інших містах України прогнозована та нікуди від неї не сховатися. Це нормально і логічно, тому що всі ми живі і нам не чужі страхи та природні інстинкти самозбереження. Але, як би непросто було зібратися з думками, треба без паніки зібрати тривожну валізу, якщо ви її ще не зібрали.

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Тривожна валізка: що брати в аптечку, з їжі, купити в магазині

  • Всі документи, які ви маєте, і навіть копії.
  • Кредитні картки та готівка. Нехай у вас буде невеликий запас грошей;
  • Усі ключі, які у вас є.
  • Карту місцевості на випадок, якщо пропаде зв'язок і Google Карти не працюватимуть;
  • засоби зв'язку у вигляді мобільних телефонів, приймачів, рацій, елементи живлення, павербанки;
  • Ліхтарики, змінні батарейки, сірники, запальнички та свічки;
  • Компас, годинник;
  • Багатофункціональний інструмент, що включає лезо ножа, шило, пилку, викрутку, ножиці тощо;
  • Ніж, сокира, сигнальні засоби;
  • Декілька пакетів для сміття, скотч;
  • Упаковка презервативів – їх можна використовувати для захисту від вологи сірників та запальничок, як джгут для зупинки кровотечі, надійної герметизації ємностей від комах та піску, перенесення води;
  • Шнур синтетичний 4-5 мм; близько 20 м;
  • Блокнот та олівець, ручка;
  • Нитки та голки.

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Аптечка першої допомоги: що брати

У вашій аптечці обов'язково повинні бути бинти, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля (інтоксикація), парацетамол (жарознижувальний), пенталгін (знеболюючий), супрастин (алергія), іммодіум (діарея), фталазол (шлункова інфекція). (краплі для очей), джгут, шприци тощо; ліки, які ви приймаєте (мінімум на тиждень) з описом способу застосування та дози; рецепти; прізвища та мобільні телефони ваших лікарів (стежте за терміном придатності);

Тривожна валіза: що насамперед потрібно зібрати
Тривожна валіза: що насамперед потрібно зібрати / Фото: pixabay.com

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Тривожна валізка: одяг, засоби гігієни, приналежності для дітей

  • Одяг: білизна, шкарпетки, шкарпетки, панчохи, спортивні костюми, теплі штани, штани, сорочка або кофта, шапка, рукавички, шарф. надійна;
  • Засоби гігієни: зубна щітка та зубна паста, невеликий шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих та вологих серветок, кілька носочків, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір;
  • Аксесуари для дітей (якщо потрібні);

Тривожна валіза: що брати з їжі

Шоколад, галети, сухофрукти, пакети із супом, м'ясні та рибні консерви, вода на 1-2 дні.

Нагадаємо, що психологи безкоштовно консультуватимуть сім'ї військових. Куди звертатись.

Також читайте, як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи – поради психолога.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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