Як без голодування повернути ідеальну форму взимку – лайфхак від дієтологині

Без голодування повернути ідеальну форму взимку допоможе кето-дієта / Фото: Колаж: Сьогодні
Після свят кожен із нас обіцяє собі скинути набрані кілограми , але як це зробити легко і без стресу для організму, знають не всі. Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник і Анатолій Анатолій розповіли, яка дієта допоможе швидко і безболісно повернути відмінну форму лише за кілька тижнів.
Фахівці відзначають – взимку ідеальною буде так звана жирна дієта, більше того, з її допомогою можна продовжити життя на 10 років! Головне – їсти "правильні" жири.
До "правильних" жирів відносяться: горіхи, рослинні олії або топлене масло, авокадо, червона риба та сало. До речі, сало – відмінне джерело жирів, які допомагають у холодну пору року підтримувати температуру та енергообмін, а ще сало дозволяє довгий час залишатися ситим, – коментує лікарка Альбіна Мухомедьярова у програмі "Ранок з Україною".
Є таке правило десерт на десерт. Тобто солодке вживати після основного прийому їжі. Тоді користі буде максимально, а шкоди – мінімально, – радить лікарка.
Якщо ви любите ці продукти, намагайтеся контролювати їхню кількість, наприклад, не більше 1 банана на день! – Поділилася Альбіна Мухомедьярова в ефірі каналу "Україна".
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
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