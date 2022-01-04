З чого почати стежити за здоров'ям – план чек-апів на 2022 рік

Давно хочете пройти обстеження всього організму, почати правильно харчуватися, виявити свої слабкі місця? Складіть план здоров'я на цей рік і слідуйте йому

Щоб почати стежити за здоров'ям, складіть план чекапів у лікаря на 2022 рік і слідуйте йому / Фото: freepik.com

Щоб не витрачати багато часу, сил і засобів на лікування занедбаних станів, їх слід не допускати: виробіть у себе звичку вчасно проходити профілактичні огляди . Як це зробити – розповідає Центр громадського здоров'я МОЗ.

Коли потрібно проходити профогляд і що таке чек-ап?

Профілактичний огляд важливо робити всім без винятку, навіть якщо у вас нічого не болить. Для цього раз на рік звертайтеся до свого сімейного лікаря: ставте позначку в гугл-календарі, створюйте подію або заводьте будильник, якщо лікар вам рекомендує кілька чек-апів у різних спеціалістів.

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Не соромтеся та запитуйте свого сімейного лікаря, чи є у вас фактори ризику розвитку неінфекційних хвороб / Фото: freepik.com

Check-up (чекап) – це рання діагностика захворювань, що включає повний набір аналізів і досліджень, це дозволить за день відповісти на питання: чи все гаразд з вашим здоров'ям. ВООЗ також рекомендує робити таке медичне обстеження щороку.

Які медичні чек-апи потрібно робити?

Пам'ятайте, що поставити діагноз може лише лікар. Не соромтеся і питайте свого сімейного лікаря , чи є у вас фактори ризику розвитку неінфекційних хвороб, чи потрібні вам ще додаткові обстеження для профілактик. Просіть докладніше розповісти про профілактичні огляди та коли їх потрібно робити саме вам.

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У середньому, основні захворювання , розвиток яких можна не допустити, це:

Гіпертонія (артеріальна гіпертензія), а також інші захворювання серця та судин: чоловікам 40+ та жінкам 50+ рекомендується робити обстеження кожні 2 роки.

Цукровий діабет: чоловіки та жінки з 45 років та старші – щороку

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ВІЛ: швидкий тест на виявлення антитіл до ВІЛ – щороку.

Туберкульоз: проведення скринінгового анкетування – щороку.

Рак молочної залози: всім жінкам з 40 років потрібно робити мамографію – кожні 2 роки

Колоректальний рак (пухлина товстого кишечника ): чоловіки та жінки 50-75 років – кожні 2 роки, за наявності факторів ризику – щороку.

Рак передміхурової залози : щорічні профілактичні огляди потрібно робити: чоловікам 50 років і старше, якщо у них низький ризик, 45 років і старше, якщо мають середній ризик, 40 років і старше з високим ризиком розвитку хвороби.

Скринінгове гінекологічне обстеження для запобігання онкологічним захворюванням у жінок: з 15 років (якщо жінка живе статевим життям) – щорічно.

Важливо 2 рази на рік відвідувати стоматолога, щоб провести професійне чищення зубів та не допускати карієсу / Фото: freepik.com

Також ваш сімейний лікар підкаже, як кинути курити, які саме вам потрібні фізичні навантаження, як дотримуватись раціонального харчування тощо. А ще важливо 2 рази на рік відвідувати стоматолога, щоб провести професійне чищення зубів і не допускати карієсу

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