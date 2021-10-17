Наші в Парижі: український дизайнер Юлія Перекрьостова розповіла, як і навіщо вирушила в столицю моди

/ Фото: Анна Домбровська, www.instagram.com/juliya_perekriostova/

З кожним сезоном все більше українських дизайнерів намагаються показати свої колекції в рамках світових Тижнів моди. Ми спостерігали за роботою 4-х брендів у Нью-Йорку, а тепер пильно придивились до Парижу.

Ми поспілкувалися з українським дизайнером, засновницею бренду JULIYA KROS, Юлією Перекрьостовою про те, як їй вдалося потрапити в Париж і як професіонали індустрії оцінили її досягнення в дизайні.

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Дизайнер Юлія Перекрьостова / Фото: www.instagram.com/juliya_perekriostova/

Чому вирішили взяти участь в шоурумі в Парижі цього сезону?

Бренд JULIYA KROS створений в 2015-му році, він давно готовий до виходу на європейський та міжнародний ринок. Взяти участь в шоурумі в Парижі вирішили, адже це найкращий ефективний майданчик у світі для дизайнерів.

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З якими труднощами зіткнулися при підготовці?

Насамперед – це різниця менталітетів. Французи досить консервативні. У нас різні погляди на бізнес-процеси, ми емоційно різні. Труднощі, звичайно, були і на етапах обговорень, домовленостей, юридичних питань і до спілкування в самому шоурумі.

На що баєри та паризька публіка звертають увагу насамперед?

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Париж – це столиця моди. У них досить висока планка, яка стосується пошиття одягу, її якості, носибельності, тканин. Сюди ж можна віднести ідеальний крій та пропорції. Паризька публіка дуже прискіплива. Коли ж вдається об'єднати всі ці фактори воєдино, колекція матиме успіх.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровська, Сьогодні

Що важливо підготувати дизайнеру для презентації колекції?

Крім самої колекції, дуже важливо, щоб у бренду був хороший відео-контент. Ще до самої поїздки бренд JULIYA KROS брав участь на Ukrainian Fashion Week. Ми зробили багато зйомок, включаючи рекламну кампанію, лукбук і відео.

Вся колекція досить складна, загалом вона складається з речей-трансформерів. Тому нам було важливо зняти покрокові відео-інструкції, щоб клієнт розумів, як ту чи іншу річ можна носити і скільки образів можна створити. Ми створили спеціальні QR-коди для ярликів, щоб потенційні покупці могли зчитати їх за допомогою смартфона і переглянути відео.

Все це дуже важливо для просування бренду на міжнародний ринок.

Які результати роботи шоуруму?

Зараз складно говорити про результати. Вони з'являться незабаром, зазвичай це відбувається протягом місяця. Ми отримували багато позитивних відгуків, тому сподіваємося на хороший фідбек.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровська, Сьогодні

Що найголовніше при створенні колекції? З чого ви починаєте роботу?

Насамперед – це ідея. Я завжди думаю про жінку, свою клієнтку, яка носить речі бренду JULIYA KROS. Вона завжди має бути в пріоритеті. Адже покупець завжди хоче отримати потрібну, комфортну та унікальну річ. Я періодично роблю опитування серед клієнток, щоб дізнатися, що їм не вистачає, що вони додали б.

Також дуже важливими факторами при роботі над колекцією є тканина, крій, силует і форма. Я зосереджуюсь на цих пунктах, люблю грати з кроєм. У ДНК мого бренду складний крій. Щоб передати його потрібно правильно вибрати тканину. Якщо допустити помилку і вибрати не той матеріал, в результаті нічого не буде.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровська, Сьогодні

Ніколи не орієнтуюся на тренди. Я прихильник філософії, що мода поза часом, поза трендами. Річ має служити сьогодні і бути актуальна завжди. Звичайно, я використовуючи один-два трендових кольори, щоб додати яскравий акцент. Переважно ж мої кольори – це чорний і білий. Вони найбільш точно передають ДНК бренду.

Скільки людей працює у вашому штаті?

У нас невелика команда. Загалом над брендом працює 10 осіб – це конструктор, швачка, маркетинг, просування, бухгалтер тощо. Решту процесів можна віддати на аутсорсинг.

Юлія Перекрьостова в шоурумі в Парижі / Фото: Анна Домбровська, Сьогодні

Творчість vs маркетинг. Всі купують те, що в тренді. Як знайти баланс, не піддатися на вимоги ринку, як продати свою унікальну ідею?

Погоджуся, дуже складно об'єднати творчість і маркетинг. Це твоя душа, твій характер і цей політ абсолютно не перетинається з маркетингом. Моя думка, якщо у бренду є ДНК, свої клієнти і послідовники, то він уже тренд. Я не вважаю за потрібне йти на компроміс, краще – продавати свою унікальність. Це і є справжній успіх.

Якщо ж дизайнери починають щось здешевлювати, змінювати модель – це не приносить успіху. У бренду не має бути такого. Клієнт завжди має впізнавати почерк свого дизайнера.

Бекстейдж показу JULIYA KROS в Парижі / Фото: Анна Домбровська, Сьогодні

Якщо модний конгломерат захоче купити бренд, погодилися б?

Наприклад, якщо LVMH захоче придбати бренд, то чому б і ні. Фінансове питання завжди стоїть гостро. Але створити марку, яку захотів би купити такий конгломерат – це вже успіх.

Чи мріяли ви стати креативним директором культового бренду?

Зізнаємося чесно, у будь-якого дизайнера є свій ментор, ідеолог і натхненник. Для мене таким є Йоджі Ямамото. Ще під час навчання я надихалася його роботою, японським кроєм і філософією. Стати креативним директором бренду Yohji Yamamoto – справжня мрія.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровська, Сьогодні

Чи важко українським дизайнерам розвивати індустрію всередині країни?

Відверто скажу, вийти на міжнародний ринок українському дизайнеру простіше, ніж мати хороші продажі в Україні. На жаль, українці ще не готові купувати одяг вітчизняного виробника. У нас прийнято гнатися за трендами і люксовими брендами. Людина швидше купить футболку за скажені гроші від розкрученого люксового бренду, ніж придбає унікальну річ зі своєю ДНК від українського дизайнера.

Хочу відзначити, зараз ситуація вже складається краще. З'явився інтерес, клієнтів стало більше. Майбутнє моди в Україні є, але це складно.

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