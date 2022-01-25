ІМТ – як розрахувати і що робити за надмірної ваги

Розрахувати індекс маси тіла можна за формулою, а при надмірній вазі варто почати худнути / Фото: Колаж: Сьогодні
Людина для оточуючих може здаватися надмірно повною або худою, але реально визначити, в нормі ваша вага чи ні, допоможе ІМТ. Навіщо знати свій індекс маси тіла і що робити, якщо він вищий за норму, – допомогли розібратися в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Як розрахувати індекс маси тіла – формула
ІМТ – це оптимальний показник для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту) та ризиків у плані розвитку безлічі захворювань – для нашого здоров'я це важливо.
Є проста формула, яка допоможе визначити цей показник: ІМТ = вагу (в кг) розділити на ваш зріст (в м) у квадраті. Тобто, наприклад, за ваги 62 кг та зросту 175 см ІМТ дорівнює 20,2 – це в межах норми.
- < 18,5 – недостатня вага
- 18,5–24,9 – нормальна вага
Як нормалізувати свою вагу та схуднути
Насамперед важливо обмежити вживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири. Відмовтеся від солодких калорійних напоїв.
Якщо вам не вдається самостійно схуднути, зверніться до свого сімейного лікаря або дієтолога!
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