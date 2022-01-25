ИМТ – как рассчитать и что делать при избыточном весе

Рассчитать индекс массы тело можно по формуле, а при избыточном весе стоит начать худеть / Фото: Коллаж: Сегодня
Человек для окружающих может казаться излишне полным или худым, но реально определить, в норме ваш вес или нет, поможет ИМТ. Зачем знать свой индекс массы тела и что делать, если он выше нормы, – помогли разобраться в Центре общественного здоровья МОЗ.
Как рассчитать индекса массы тела – формула
ИМТ – это оптимальный показатель для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков в плане развития множества заболеваний – для нашего здоровья это важно.
Есть простая формула, которая поможет определить этот показатель: ИМТ = вес (в кг) разделить на ваш рост (в м) в квадрате. То есть, например, при весе 62 кг и росте 175 см ИМТ будет равен 20,2 – это в пределах нормы.
- < 18,5 – недостаточный вес
- 18,5–24,9 – нормальный вес.
Как нормализовать свой вес и похудеть
В первую очередь важно ограничить употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры. Откажитесь от сладких калорийных напитков.
Если вам не удается самостоятельно похудеть, обратитесь к своему семейному врачу или диетологу!
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