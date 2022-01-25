Кому не можна їсти яйця і чому цей суперфуд підходить не всім

Яйця справедливо вважаються важливим нутрієнтом, класична рекомендація – їсти по 2 курячі яйця на день. Але не всім цей продукт однаково корисний

Не можна їсти яйця при алергії на курячий білок, атеросклерозі та маленьким дітям, тому цей суперфуд підходить не всім / Фото: Колаж: Сьогодні

У яйцях міститься безліч корисних речовин – білки, амінокислоти, пігмент лютеїн, важливий для здоров'я очей, вітаміни, і не тільки. Як їсти яйця з користю і кому не можна вживати цей продукт – розбираємося з експертами.

Чим корисні яйця для здоров'я взагалі

Цей суперфуд – один із продуктів для здорового раціону, як рекомендує ВООЗ. У яєчному білку міститься оптимальний для організму людини амінокислотний склад. Також в яйцях міститься цілий комплекс вітамінів – А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а також кальцій, залізо, біотин, холін, який сприяє обміну жирів, покращує пам'ять; лецитин – він необхідний для харчування нервової та мозкової тканини.

Реклама

У перепелиних яйцях вміст заліза, калію, кобальту та інших мікроелементів вищий, ніж у курячих чи гусячих. Яйця часто рекомендують їсти саме на сніданок. Як зазначає гастроентеролог Євгенія Белінська, це тому, що вони є відмінним стимулятором скорочення жовчного міхура.

Яйця покращують роботу жовчного міхура, у них багато білка, тому їх радять їсти на сніданок. / Фото: freepik.com

Саме проблеми у роботі жовчного міхура пов'язані з порушенням обміну холестерину (може спостерігатися підвищення загального холестерину, порушення співвідношення між складними білками ліпопротеїдами). Звідси й спірне питання, чи можна їсти яйця при високому "поганому" холестерині, і взагалі, чи цей продукт може сприяти атеросклерозу?

Реклама

Яйця та атеросклероз – чи є зв'язок?

Атеросклероз – поширене хронічне захворювання, у якому розвивається ураження великих кровоносних судин. На їхніх стінках починають відкладатися так звані бляшки з холестерину, жирів та білків.

Щоб не підвищити холестерин, можна їсти 1-2 курячі яйця щодня без шкоди для здоров'я / Фото: unsplash.com

Проте максимум холестерину виробляється нашою печінкою (80-90%), лише від 10 до 20% його надходить з їжею. Тому якщо різко обмежити в раціоні продукти з холестерином, то свій власний почне вироблятися сильніше.

Реклама

Рекомендоване надходження холестерину в організм – близько 300-400 мг на добу, що приблизно дорівнює 1-2 курячим яйцям щодня без шкоди здоров'ю.

Якщо ж рівень "поганого" холестерину в організмі підвищений (це можна дізнатися за допомогою спеціального аналізу крові) або є проблеми з печінкою та жовчним міхуром, шлунком, то вживання яєць слід обговорювати зі своїм лікарем. Через це яйця також не рекомендуються діабетикам, оскільки при діабеті ризик розвитку атеросклерозу підвищується.

А кому не можна їсти яйця?

Яйця вважаються алергеном. У цьому плані вони в одному ряду з незбираним молоком, полуницею, цитрусами, арахісом. Аллергенніші саме сирі яйця, а не термічно оброблені.

Є люди, у яких сильна алергія на курячий білок, аж до анафілактичного шоку, але таких небагато. Також через можливу алергічну реакцію не рекомендується давати цілісні яйця дітям до року, в прикорм вводять лише жовток.

Яйця перепілки можуть стати альтернативою для тих, у кого алергія на курячий білок / Фото: freepik.com

Гіпоалергенними вважаються перепелині яйця, зазначає лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ. Саме яйця перепілки можуть стати альтернативою для тих, хто має алергію на курячий білок.

Але суворо індивідуально, оскільки білок будь-яких яєць ідентичний, у перепелиних міститься речовина овокомід – єдиний глікопротеїн яєчного білка, – говорить Олександр Кущ, який знижує алергічну реакцію на безпосередньо білок яйця, але незначно. Тому при яскраво вираженій алергії на білок яєць від будь-яких яєць, а не тільки курячих, варто відмовитись.

Також перепелині яйця більш калорійні та містять більше холестерину. Дітям перепелині яйця рекомендовані більше через їхню гіпоалергенність. В цілому 3 перепелині яйця дорівнюють 1 курячому. Але важливий момент – це безпека яєць у плані сальмонели: ця бактерія живе на багатьох сирих продуктах, але шкаралупу яєць особливо "любить".

В якому вигляді яйця найкорисніші

Перепелині яйця багато хто вважає безпечними в плані сальмонельозу, оскільки перепілка на них, на відміну від інших птахів, не хворіє. І тому ми чуємо рекомендації пити перепелині яйця сирими. Але на шкаралупі перепелиних яєць сальмонела також живе, тому таке перепелине яйце може стати джерелом зараження сальмонельозом.

Тому, щоб убезпечитися, яйця рекомендується мити та термічно обробляти. Хоча у варених та смажених яйцях за термічної обробки кількість вітамінів може зменшуватися.

Перепелині яйця варяться швидше за курячі, тому в них під час варіння зберігається більше вітамінів. Якщо куряче яйце варять до повної готовності (круто) хвилин 5, то перепелине менше, пару хвилин. Так, перепелині яйця дорожчі за курячі, вони економічно менш вигідні, зате корисніші.

Будь-які яйця відмінно поєднуються із зеленню, білком птиці (тобто з м'ясом курки, індички тощо), а також із жирами, різними маслами.

Салат "Цезар", до складу якого входять яйця, можна зробити корисніше, якщо сухарики будуть із цільнозернового хліба / Фото: freepik.com

Приклад – той самий улюблений салат "Цезар", до складу якого входять яйця, філе курки, помідори, листя салату, сир пармезан і сухарики. Кориснішим салат можна зробити, якщо замінити сухарики з білого хліба на сухарики з цільнозернового, тобто з муки грубого помелу.

Також читайте: "Як перевірити, чи свіжі яйця".