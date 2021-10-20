Чортова дюжина ідей костюмів на Геловін 2021 (фото)

Найбільш знакові образи року ідеальні для Геловіну 2021
Геловін майже на порозі, а ви ще не вирішили в якому образі зустрінете ніч з 31-го жовтня на 1-е листопада? Не біда. Надихнувшись колекціями модних брендів, які дизайнери представили на подіумі для сезону весна-літо 2022, вже вибрали найефектніші маски для свята.
Ми вирішили допомогти вам і з дилемою, в якого героя перевтілитися. Зібрали для вас ідеї та варіанти, натхненні деякими з найпам'ятніших образів з червоних доріжок, знакових персон, самих розкручених серіалів і блокбастерів 2021 року.
Простіше всіх у цьому році буде шанувальникам драми Netflix "Гра в кальмара". Вони можуть одягтися як один з гравців в повністю зелений спортивний костюм або надіти червону форму охоронців з чорним фехтувальним шоломом.
Приєднайтесь до загону самогубців в образі Харлі Квінн, або відтворіть безликий образ Кім Кардашян, в якому вона з'явилася на балі Інституту костюму Met Gala в цьому році. Вибір за вами. Дивіться нашу добірку з 13 ідей.
І пам'ятайте, у цьому році Геловін припадає на день переведення часу. А це значить, святкувати ми будемо 25 годин. Досить часу навіть трохи виспатися перед робочим днем.
"Гра в кальмара"
Кім Кардашян
Харлі Квінн
Джокер
Круелла Де Віль
Берні Сандерс
Гаррі Стайлс
Біллі Айліш в образі Мерилін Монро
Джеймс Бонд
"Бріджертони"
Леді Гага
"Дюна"
Ілон Маск
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