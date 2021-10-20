Чертова дюжина идей костюмов на Хэллоуин 2021 (фото)

Самые знаковые образы года идеальны для Хэллоуина 20221
Хэллоуин почти у порога, а вы еще не решили в каком образе встретите ночь с 31-го октября на 1-е ноября? Не беда. Вдохновившись коллекциями модных брендов, которые дизайнеры представили на подиуме для сезона весна-лето 2022, уже выбрали самые эффектные маски для праздника.
Мы решили помочь вам и с дилеммой, в какого героя перевоплотиться. Собрали для вас идеи и варианты, вдохновленные некоторыми из самых запоминающихся образов с красных дорожек, самые раскрученных сериалов и блокбастеров 2021 года.
Проще всех в этом году будет поклонникам драмы Netflix "Игра в кальмара". Они могут одеться как один из игроков в полностью зеленый спортивный костюм или надеть красную форму охранников с черным фехтовальным шлемом.
Присоединитесь к отряду самоубийц в образе Харли Квинн, или воссоздайте безликий образ Ким Кардашьян, в котором она появилась на бале Института костюма Met Gala в этом году. Выбор за вами. Смотрите нашу подборку из 13 идей.
И помните, в этом году Хэллоуин припадает на день перевода времени. А значит праздновать мы будем 25 часов. Хватит времени даже немного выспаться перед рабочим днем.
"Игра в кальмара"
Ким Кардашьян
Харли Квинн
Джокер
Круэлла Де Виль
Берни Сандерс
Гарри Стайлс
Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро
Джеймс Бонд
"Бриджертоны"
Леди Гага
"Дюна"
Илон Маск
Ранее мы рассказывали о 11 лучших костюмах знаменитостей на Хэллоуин, которые стоит повторить.