Ідеальне тіло: який вид тренувань вибирає Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі продемонструвала чудову фізичну форму / Фото: elle.com

Анджеліна Джолі знає, як привернути увагу шанувальників, з'являючись у шикарному вбранні від кутюр на червоних доріжках на честь прем'єри Marvel "Вічні". У картині актриса зіграла сильну та могутню Вічну – Тену.

До ролі Джолі готувалася досить активно, тренуючись з різними мечами, списами та посохами. Про це зірка розповіла у подкасті Disney.

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Анджеліна Джолі на Comic Con 2021 / Фото: Imdb.com

Замість виснажливих дієт та щоденних відвідувань спортзалу Анджеліна також обрала балет. Актриса вважає, що саме ці вправи дозволили їй виглядати не тільки стрункою і фізично сильною, а й додати своєму персонажу жіночності.

Анджеліна Джолі в зйомці листопадового номера ELLE USA / Фото: elle.com

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"Я займалася балетом, тому що дивилася інші фільми Marvel, усвідомлюючи, яку приголомшливу роботу виконали актори. Я намагалася зобразити Тену якомога граціозніше", – зазначила Джолі.

Нагадаємо, актриса вже багато років не дотримується жорстких дієт, а просто збалансовано харчується. Наприклад, Анджеліна намагається не їсти жирних продуктів, віддаючи перевагу білкам (курка, бобові, риба), овочам (за винятком крохмалистих) та цільнозерновим продуктам. Фрукти вона їсть з обережністю. І, звичайно, виключає з раціону солодощі, замінюючи їх на сухофрукти та мед.

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