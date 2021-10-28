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Дивіться: Анджеліна Джолі в сукні від кутюр на прем'єрі фільму "Вічні" в Лондоні (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
28 жовтня, 11:49
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Голлівудська актриса знову вийшла на червону доріжку з дітьми, які для події вибрали речі з маминого гардеробу. Образ шістнадцятирічної Захари підкорив усіх шанувальників
Анджеліна Джолі на червоній доріжці прем'єри фільму "Вічні"
Анджеліна Джолі на червоній доріжці прем'єри фільму "Вічні" / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі продовжує вражати образами разом із дітьми. Раніше актриса з'явилася на прем'єрі фільму "Вічні" у Римі в сукні Versace. Вчора увечері голлівудська зірка разом зі своїми п'ятьма дітьми подарували світові нове модне задоволення.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

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Зіркове сімейство вийшло на червону доріжку прем'єри картини кіновсесвіту Marvel в Лондоні. Для вечірнього виходу Джолі вибрала чорно-білий лук з кутюрної колекції Valentino, що складається з пишної довгої спідниці, білої розслабленої блузи та чорного вільного жакету.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Знову своїм образом вразила шістнадцятирічна Захара. Дівчина вибрала для свого виходу жовту міні-сукню. 20-річний Меддокс у сонцезахисних окулярах та сірому костюмі та 13-річний Нокс у всьому чорному обрали нейтральні класичні луки.

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15-річна Шайло була одягнена в чорно-білу сукню з принтом від Dior, у якій Джолі з'являлася у 2019-му році на презентації фільму "Малефісента", а 13-річна Вів'єн обрала білу сукню.

Поява Анджеліни з дітьми на червоній доріжці сталася за кілька годин після того, як було опубліковано інтерв'ю актриси для видання People. Зірка відверто розповіла про вплив своїх дітей на неї.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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У мене вдома шість дуже різних особистостей. Я так схвильована всіма різними етапами, почуттями та цікавостями, через які вони проходять. Я маю допомогти їм зрозуміти, хто вони. А це неможливо, якщо я не розвиватимусь разом з ними,

- прокоментувала актриса.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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