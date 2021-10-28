Дивіться: Анджеліна Джолі в сукні від кутюр на прем'єрі фільму "Вічні" в Лондоні (фото)

Голлівудська актриса знову вийшла на червону доріжку з дітьми, які для події вибрали речі з маминого гардеробу. Образ шістнадцятирічної Захари підкорив усіх шанувальників

Анджеліна Джолі на червоній доріжці прем'єри фільму "Вічні" / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі продовжує вражати образами разом із дітьми. Раніше актриса з'явилася на прем'єрі фільму "Вічні" у Римі в сукні Versace. Вчора увечері голлівудська зірка разом зі своїми п'ятьма дітьми подарували світові нове модне задоволення.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

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Зіркове сімейство вийшло на червону доріжку прем'єри картини кіновсесвіту Marvel в Лондоні. Для вечірнього виходу Джолі вибрала чорно-білий лук з кутюрної колекції Valentino, що складається з пишної довгої спідниці, білої розслабленої блузи та чорного вільного жакету.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Знову своїм образом вразила шістнадцятирічна Захара. Дівчина вибрала для свого виходу жовту міні-сукню. 20-річний Меддокс у сонцезахисних окулярах та сірому костюмі та 13-річний Нокс у всьому чорному обрали нейтральні класичні луки.

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15-річна Шайло була одягнена в чорно-білу сукню з принтом від Dior, у якій Джолі з'являлася у 2019-му році на презентації фільму "Малефісента", а 13-річна Вів'єн обрала білу сукню.

Поява Анджеліни з дітьми на червоній доріжці сталася за кілька годин після того, як було опубліковано інтерв'ю актриси для видання People. Зірка відверто розповіла про вплив своїх дітей на неї.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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У мене вдома шість дуже різних особистостей. Я так схвильована всіма різними етапами, почуттями та цікавостями, через які вони проходять. Я маю допомогти їм зрозуміти, хто вони. А це неможливо, якщо я не розвиватимусь разом з ними,

- прокоментувала актриса.

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