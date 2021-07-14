Хіларі Дафф вразила відвертими фото домашніх пологів: Мені хотілося лізти на стіну

Зірка "Ліззі Магуаєр" Хіларі Дафф народжувала свою третю дитину в присутності найближчих людей у себе вдома

Хіларі Дафф показала домашні пологи / Фото: instagram/hilaryduff/

На початку весни 33-річна Хіларі Дафф втретє стала мамою – зірка народила дочку, яку вони з чоловіком, Меттью Комою, назвали Мей Джеймс Бейр. Тепер, коли дівчинці виповнилося майже чотири місяці, її зіркова мама в деталях розповіла про те, як вона пережила пологи. Найбільше здивувало шанувальників акторки, що пологи пройшли вдома.

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В Instagram Хіларі Дафф опублікувала серію душевних фотографій, які були зроблені під час домашніх пологів. Крім чоловіка акторки, там також були присутні її мама і 9-річний син. Така атмосфера створила підтримку для Хіларі.

Хіларі Дафф розповіла, як народжувала вдома / Фото: instagram/hilaryduff/

Ідеальний обсяг простору, гумор, спокій і люди, які підтримували мою силу. Мій чоловік був найспокійнішою людиною в кімнаті, коли мені хотілося лізти на стіну, а моя маленька Моллі – просто незвичайна доула, яка сиділа зі мною, коли мені потрібно було бути спокійною, – написала акторка.

Зірка також показала миле фото спеціально оформленої ванної.

Ванна для пологів Хіларі Дафф / Фото: instagram/hilaryduff/

За словами Хіларі Дафф, вагітність і пологи – це важка робота, тому вона вдячна, що їй допомагають з вихованням дітей близькі. Крім новонародженої дочки та сина Луки, в акторки і її чоловіка є ще маленька дочка Бенкс Вайолет, яка народилася у 2018 році.

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