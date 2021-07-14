Хилари Дафф впечатлила откровенными фото домашних родов: Мне хотелось лезть на стену

Звезда "Лиззи Магуайер" Хилари Дафф рожала своего третьего ребенка в присутствии самых близких людей у себя дома

Хилари Дафф показала домашние роды / Фото: instagram/hilaryduff/

В начале весны 33-летняя Хилари Дафф в третий раз стала мамой – звезда родила дочь, которую они с супругом, Мэттью Комой, назвали Мэй Джеймс Бэйр. Теперь, когда малышке исполнилось почти четыре месяца, ее звездная мама в деталях рассказала о том, как она пережила роды. Больше всего удивило поклонников актрисы, что роды прошли дома.

Все чаще люди в Сети начинают показывать себя настоящими, без фотошопа и в самых повседневных жизненных моментах. Вот и 15 прекрасных своей естественностью украинок улыбались жителям столицы и гостям Киева с больших и красивых диджитальных экранов Украины.

В Instagram Хилари Дафф опубликовала серию душевных фотографий, которые были сделаны во время домашних родов. Помимо супруга актрисы, там также присутствовали ее мама и 9-летний сын. Такая атмосфера создала поддержку для Хилари.

Хилари Дафф рассказала, как рожала дома / Фото: instagram/hilaryduff/

Идеальный объем пространства, юмор, спокойствие и люди, которые поддерживали мою силу. Мой муж был самым спокойным человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли — просто необыкновенная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной, – написала актриса.

Звезда также показала милое фото специально оформленной ванной.

Ванная для родов Хилари Дафф / Фото: instagram/hilaryduff/

По словам Хилари Дафф, беременность и роды – это тяжелая работа, поэтому она благодарна, что ей помогают с воспитанием детей близкие. Помимо новорожденной дочки и сына Луки, у актрисы и ее супруга есть еще маленькая дочь Бэнкс Вайолет, которая родилась в 2018 году.

Узнайте, до какого возраста нужно родить первенца по мнению украинцев:

Вчера стала мамой другая знаменитость – Даша Квиткова. Весь процесс родов она показала в соцсети.