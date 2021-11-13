Що подарувати геймеру на Новий рік 2022: ігрова консоль Gucci Xbox вартістю 260 тис. гривень (фото)

Ігрова консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci

Gucci продовжують експансію на світовому ринку, запрошуючи до співпраці голлівудських знаменитостей, серед яких Маколей Калкін та Джаред Лето. Але на цей раз бренд перевершив сам себе. Компанія, заручившись підтримкою Microsoft Xbox, випустила найзнаменитішу ігрову консоль у світі – Xbox Series X.

Як пише видання Hypebae, всього у новій колаборації буде представлено 100 пронумерованих наборів. Так, Gucci Xbox Series X буде включати: ігрову консоль з лазерним гравіюванням GG, два бездротові контролери Xbox у чорному кольорі з фірмовими червоною та синьою смугами бренду, футляр, натхненний архівною валізою Gucci.

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Ігрова консоль Gucci Xbox Series X / Фото: Gucci

Набір Gucci Xbox Series X можна буде придбати з 17 листопада. Його вартість становитиме 10 тис. доларів (бл. 260 тис. гривень).

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