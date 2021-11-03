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Маколей Калкін, Джаред Лето та багато дивних нарядів на показі Gucci у Голлівуді (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
3 листопада, 15:42
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Голлівудські знаменитості взяли участь у показі нової колекції бренду сезону весна-літо 2022
Показ нової колекції Gucci сезону весна-літо 2022
Показ нової колекції Gucci сезону весна-літо 2022 / Фото: Vogue

Сьогодні о 5 ранку за київським часом у Лос-Анджелесі на Голлівудському бульварі пройшло грандіозне шоу Gucci Love Parade. Креативний директор бренду Алессандро Мікеле провів показ на "Алеї слави".

Одними з головних героїв шоу стали актори Маколей Калкін та Джаред Лето. Зірка фільмів "Один дома" вийшов на подіум у сорочці в гавайському стилі, укороченому блискучому піджаку з принтом та базових широких штанях бежевого кольору.

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Маколей Калкін на показі Gucci SS 2022
Маколей Калкін на показі Gucci SS 2022

Лето пройшовся Голлівудським бульваром в сірому жакеті та шкіряних білих брюках з люверсами.

Джаред Лето на показі Gucci SS 2022
Джаред Лето на показі Gucci SS 2022 / Фото: Vogue

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Шоу Мікеле було присвячено золотій ері Голівуду. Також у колекції сезону весна-літо 2022 можна побачити посилання на сучасний Лос-Анджелес.

Сукні у новій колекції Gucci створені для особливих випадків, з їхнім кінематографічним розмахом, ми напевно скоро побачимо їх на червоній доріжці церемоній.

Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
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Самі речі колекції можуть здатися обивателям досить дивними та абсолютно не носильними. Різні голлівудські образи, сукні з ситцю, ковбойські капелюхи, поєднання спортивних курток з яскравими трикотажними легінсами та кросівками, постпандемічний блиск нарядів та знаменита каліфорнійська невимушеність.

Серед аксесуарів можна побачити прикраси у вигляді секс-іграшок.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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