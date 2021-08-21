Повня 22 серпня: що можна і не можна робити

Остання літня повня відбудеться 22 серпня, о 15 годині 2 хвилини. У народі вона отримала назву Червоний або Осетровий Місяць , завдяки тому, що саме на цей час припадав масовий вилов риби.
Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.
Особливості серпневої повні
Повня 22 серпня пройде під знаком Водолія , що значно посилить прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності. Емоції будуть проявлятися більш відкрито і вільно. З'явиться неприйняття найменшого тиску на себе.
Примітно, що такий вплив Місяця проявиться саме напередодні свята Дня Незалежності України-2021.
Майте на увазі, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.
Як поводитися під час повні 22 серпня
- У повню під знаком Водолія добре проводити різні експерименти і впроваджувати новаторства. Можна братися за реалізацію цікавих ідей і проектів.
- Ризик у цей період часто буває виправданий. Багато людей отримують удачу в азартних іграх і лотереях.
- У дні Водолія сприятливо частіше бувати на людях і більше спілкуватися .
Що не можна робити під час повні 22 серпня
- У період влади Водолія не можна вдаватися до анархії і вседозволеності .
- Не рекомендується за рахунок епатажу і нав'язування своїх інтересів оточуючим самостверджуватися за чужий рахунок.
- А бажаючи отримати нові відчуття, не втратьте голову, щоб потім не довелося шкодувати про скоєне .
- Не робіть вибір з араз, краще відкладіть його на більш слушний час.
- Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.
Дивіться відео про лунатизм:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.