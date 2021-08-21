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Повня 22 серпня: що можна і не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 серпня, 09:05
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Завтра відбудеться остання літня повня, яка відрізняється волелюбністю і розкутістю.
Повня 22 серпня
Повня 22 серпня / Фото: Unsplash

Остання літня повня відбудеться 22 серпня, о 15 годині 2 хвилини. У народі вона отримала назву Червоний або Осетровий Місяць , завдяки тому, що саме на цей час припадав масовий вилов риби.

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Особливості серпневої повні

Повня 22 серпня пройде під знаком Водолія , що значно посилить прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності. Емоції будуть проявлятися більш відкрито і вільно. З'явиться неприйняття найменшого тиску на себе.

Примітно, що такий вплив Місяця проявиться саме напередодні свята Дня Незалежності України-2021.

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Майте на увазі, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

Як поводитися під час повні 22 серпня

  • У повню під знаком Водолія добре проводити різні експерименти і впроваджувати новаторства. Можна братися за реалізацію цікавих ідей і проектів.
  • Ризик у цей період часто буває виправданий. Багато людей отримують удачу в азартних іграх і лотереях.
  • У дні Водолія сприятливо частіше бувати на людях і більше спілкуватися .

Що не можна робити під час повні 22 серпня

  • У період влади Водолія не можна вдаватися до анархії і вседозволеності .
  • Не рекомендується за рахунок епатажу і нав'язування своїх інтересів оточуючим самостверджуватися за чужий рахунок.
  • А бажаючи отримати нові відчуття, не втратьте голову, щоб потім не довелося шкодувати про скоєне .
  • Не робіть вибір з араз, краще відкладіть його на більш слушний час.
  • Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Дивіться відео про лунатизм:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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