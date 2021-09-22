Головні косметичні новинки по догляду за волоссям в осінній період

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Один із приводів радіти осіннього сезону – нові косметичні засоби, які бренди вже представляють на б'юті-ринку. Ми пильно стежимо за трендами в макіяжі, але вирішили не проходити повз і засоби для догляду.
Вересень – той місяць, який може вважатися Еверестом за поданням новинок краси. Інноваційні формули, зручні флакони, приємні консистенції і ненав'язливі аромати. Все це ви можете знайти в новинки б'юті-засобів по догляду за волоссям.
В першу чергу варто подбати саме про волосся, так як воно страждає від зміни погоди найбільше. Сильний вітер, холод, ефект сушіння від перших включених обігрівачів, плюс до всього всілякі гаджети у вигляді фенів, прасок і плойок.
Як мінімізувати негативний вплив міжсезоння на наше волосся і привести їх у повний порядок? Беріть на замітку новинки косметичних брендів, які ми зібрали у вересні – 6 найнеобхідніших і важливих б'юті-засобів для догляду за волоссям на вашій полиці у ванній.
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