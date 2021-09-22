Главные косметические новинки по уходу за волосами в осенний период

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Один из поводов радоваться осеннему сезону – новые косметические средства, которые бренды уже представляют на бьюти-рынке. Мы пристально следим за трендами в макияже, но решили не проходить мимо и уходовых средств.
Сентябрь – тот месяц, который может считаться Эверестом по представлению новинок красоты. Инновационные формулы, удобные флаконы, приятные консистенции и ненавязчивые ароматы. Все это вы можете найти в новинках бьюти-средств по уходу за волосами.
В первую очередь стоит позаботиться именно о волосах, так как они пострадают от смены погоды больше всего. Сильный ветер, холод, эффект сушки от первых включенных обогревателей, плюс ко всему всевозможные гаджеты в виде фенов, утюжков и плоек.
Как минимизировать негативное влияние межсезонья на наши волосы и привести их в полный порядок? Берите на заметку новинки косметических брендов, которые мы собрали в сентябре – 6 самых необходимых и важных бьюти-средств для ухода за волосами на вашей полке в ванной.
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