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Новий тренд в макіяжі: мейкап вух (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
9 вересня, 11:25
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Який макіяж буде модний наступної весни і влітку? Американський бренд Collina Strada представив свій варіант трендового макіяжу сезону. Розповідаємо, чому він такий цікавий
Новий тренд в макіяжі на весну 2022
Новий тренд в макіяжі на весну 2022 / Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

У Нью-Йорку стартував Тиждень моди сезону весна-літо – 2022. У перші дні свої колекції вже встигли показати Proenza Schouler, на подіумі яких пройшлися Джіджі Хадід і падчерка віце-президента США Камали Харріс Елла Емхофф, улюбленець Мішель Обами Prabal Gurung, а Pantone представили колірну палітру майбутнього сезону.

Ми ж у захваті від колекції Collina Strada. Показ бренду пройшов на даху нью-йоркського хмарочоса, простір якого було прикрашено капустою, морквою та іншими овочами. Сама колекція була присвячена природі.

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Collina Strada SS 2022
Collina Strada SS 2022 / Фото: Vogue

На окрему увагу заслуговує макіяж моделей, який був натхненний спекотним літнім днем в казковому саду. Над ним працювала візажист Еллі Сміт.

Вона посипала вуха моделей (і кінчики їх пальців) райдужними блискітками і пігментами зеленого, золотого, помаранчевого, жовтого і синього кольорів. Візажист хотіла домогтися ефекту казкового ельфійського пилу і абстрактного експресіонізму.

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Сміт змішала пігменти M.A.C і тіні для повік з кремовою основою і нанесла все це на мочки і окружність вух.

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Звичайно, більшість із нас не виділяють вуха макіяжем, обмежуючись тільки сережками або кафами, але дизайнери зі шкіри геть лізуть, щоб створити щось нове і незвичайне. Подивимося, чи приживеться новий тренд, чи залишиться лише фантазією креативників.

Дивіться відео про ціновий діапазон під час вибору косметичних засобів:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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