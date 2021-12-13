Що подарувати дівчині на День Святого Миколая: 5 виграшних варіантів (фото + ціни)

Створюючи цей матеріал, ми користувалися правилом: не рекомендуй дарувати те, чого не хотіла б отримати сама

Подарунок на День Святого Миколая 2021 дівчині / Фото: Колаж: Сьогодні

19 грудня – День Святого Миколая – день, який розпочинає карусель різдвяних свят. Кожен з нас, незалежно від віку, чекає на подарунок від близької людини і сам готує щось особливе для того, кого любить. Ми вже писали, що подарувати чоловікам на День Святого Миколая 2021. Тепер поговоримо про дівчат.

Вибрати подарунок для коханої дівчини на День Святого Миколая – завжди завдання із зірочкою. Особливо, якщо жінка не прямолінійна, а любителька сюрпризів. Але є щось, що завжди буде у трендах на свята – це універсальні подарунки, які оцінить будь-яка жінка.

Реклама

Якщо ваша дівчина любить косметику, можна подарувати їй адвент-календар з різними косметичними штучками від улюблених брендів. Ця річ радуватиме її ще довго-довго, до того ж стане предметом новорічної декорації. Якщо ж шукайте щось інше, тоді дивіться ідеї подарунків на день святого Миколая 2021 року.

ТОП-5 ідей подарунків на День Святого Миколая 2021

Парфуми

Запитуєте: "Що подарувати дівчині на Миколаю?" Перша відповідь – парфуми. Незважаючи на найпоширеніші стереотипи, це завжди гарний подарунок. Особливо якщо ви знаєте смаки своєї дівчини. Ми вибрали найкрасивіші та найбагатші аромати, від яких ваша половинка теж прийде у захват.

Парфуми Tom Ford Lost Cherry за 6 572 грн / Фото: eva.ua

Реклама

Перфорована вода Attar Collection Hayati за 2763 грн / Фото: makeup.com.ua

Перфорована вода YVES SAINT LAURENT Black Opium за 2137 грн / Фото: brocard.ua

Білизна

Якщо ваші стосунки тільки почалися, тоді не варто їх поспішати. Але якщо ви вже давно в парі, тоді можна дозволити собі трохи фривольності. Ось тільки є маленька загвоздка – мало хто з чоловіків знає розмір своєї дівчини. Але, на щастя, можна подарувати сертифікат на білизну.

Реклама

Комплект білизни Victoria's Secret Lace Shine Strap за 3 690 грн / Фото: instagram.com/victoriassecret

Комплект білизни Anabel Arto за 880 грн / Фото: anabel-arto

Комплект Calvin Klein за 1650 грн / Фото: Calvin Klein

Піжами

Тільки уявіть, як це символічно: вона прокидається, заглядає під подушку і знаходить там тепленьку піжамку. Правда, втілити в реальність такий фокус вийде лише за умови, що ви живете разом. А якщо ні – нічого страшного, отримати при зустрічі буде не менш приємно.

Комплект пижамы для вечеринки с перьями цвета Lavender Vichy за 7 828 грн / Фото: the-sleeper.com

Тепла піжама Emporio Armani за 5550 грн / Фото: Armani

Бавовняна піжама Sleeperset за 1 237 грн / Фото: Sleeperset

Ювелірні прикраси

Подарунок на День Святого Миколая 2021 року дівчині має бути особливим, тому згадуємо легендарну фразу Мерилін Монро: "Найкращі друзі дівчат – це діаманти" . Але не обов'язково дарувати ювелірку з діамантами, є дуже багато гідних варіантів з скромнішими каменями.

Кільце керамічне з діамантом Smart & Beautiful за 3 542 грн / Фото: SOVA

Срібне кольє з фіанітами ZARINA за 2 860 грн / Фото: ZARINA

Золоті сережки з кульками "Золотий вік" за 9 366 грн / Фото: Золотий вік

Девайси краси

Подарунок на День Святого Миколая коханій може бути корисним. Наприклад, розумна дівоча техніка сьогодні має особливий попит. Подумайте, чого у вашої коханої немає і що б вона хотіла – і сміливо даруйте. Нагадуємо, які це можуть бути речі.

Стайлер Дайсон Dyson Airwrap за 14 999 грн / Фото: открытые источники

Фотоепілятор PHILIPS Lumea за 13 999 грн / Фото: citrus.ua

Керамічна плойка Rowenta за 1699 грн / Фото: comfy.ua

Читайте також: