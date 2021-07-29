Де спати дитині – в ліжечку або з батьками: думка лікаря Комаровського

Євген Комаровський вважає, що немовля повинне спати в своєму окремому ліжечку. Як відучити дитину спати в ліжку з батьками – в матеріалі

Немовля, на думку доктора Комаровського, повинне спати в окремому ліжечку / Фото: Сьогодні

Батьки, особливо втомлена мама, беруть малюка спати з собою в ліжко, щоб він не плакав. Але, на думку Євгенія Комаровського, цього допускати не можна спочатку: якщо дитина спить з вами, то слід її від цього відучити. Як – популярний дитячий лікар розповів в інтерв'ю Василю Голованову, ведучому циклу програм "Перші" телеканалу "Україна 24".

А ми зібрали 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім

Чому дитина не може спати з батьками?

Євген Комаровський відзначає, що дитина в ліжку батьків буде їм заважати крім того, у малюка має бути власний простір. Батьки, в основному мама, беруть малюка до себе в ліжко, тому що він плаче і ніяк не засинає в окремім своєму ліжечку.

Батьки, в основному мама, беруть малюка до себе в ліжко, тому що він плаче / Фото: unsplash.com

В результаті мама якийсь час чекає, терпить, а потім бере малюка до себе, і вони разом засипають. Євген Комаровський задає питання – а де в цей час тато: тобто лікар зазначає, що займатися дитиною, в тому числі і укладанням його спати, повинні обидва з батьків .

Реклама

Читайте також: Дитина часто бігає в туалет: доктор Комаровський пояснює, що це означає

У підсумку, коли дитина, що звикла спати з батьками, трохи підросте, вона вже не хоче спати окремо в своєму ліжечку. У малюка вже сформувався рефлекс, що якщо плакати, то він отримає те, чого хоче. І тут, як зазначає Комаровський, "вмикайте" закони педагогіки: немовля не повинне формувати образ життя всієї родини. Якщо дитина не хоче спати в своєму ліжечку, то обидва з батьків повинні запастися терпінням і привчити її там спати.

Як же привчити дитину спати в своєму ліжку?

Спочатку дитяче ліжко ставитися впритул до батьківського, а завдання мами і тата – відволікати і розважати дитину, поки вона там не засне. Але не в якому разі не піддаватися на її плач і не брати до себе. Через місяць ліжко відсувається на метр, і так далі, поки дитина повністю не звикне і не буде засинати в своєму, що стоїть окремо ліжечку.

Взагалі, як зазначає Євген Комаровський, якщо малюк нормально харчується, досить буває на свіжому повітрі, йому роблять масаж, регулярні водні процедури, то він засинає без проблем і спокійно спить всю ніч.

Крім цього, батьки повинні забезпечити малюкові комфортні умови – в кімнаті повинно бути прохолодно, а не спекотно.

Також раніше ми писали, як відучити дитину від соски-пустушки.