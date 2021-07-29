Где спать младенцу – в кроватке или с родителями: мнение доктора Комаровского

Евгений Комаровский считает, что младенец должен спать в своей отдельной кроватке. Как отучить ребенка спать в постели с родителями – в материале

Младенец, по мнению доктора Комаровского, должен спать в отдельной кроватке / Фото: Сегодня

Родители, особенно уставшая мама, берут малыша спать с собой в кровать, чтобы он не плакал. Но, по мнению Евгения Комаровского, этого допускать нельзя изначально: если ребенок спит с вами, то следует его от этого отучить. Как – популярный детский врач рассказал в интервью Василию Голованову, ведущему цикла программ "Перші" телеканала "Украина 24".

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Почему ребенок не может спать с родителями?

Евгений Комаровский отмечает, что ребенок в постели родителей будет им мешать, кроме того, у малыша должно быть собственное пространство. Родители, в основном мама, берут малыша к себе в кровать, потому что он плачет и никак не засыпает в отдельной своей кроватке.

Родители, в основном мама, берут малыша к себе в кровать, потому что он плачет / Фото: unsplash.com

В итоге мама какое-то время ждет, терпит, а потом берет малыша к себе, и они вместе засыпают. Евгений Комаровский задает вопрос – а где в это время папа: то есть врач отмечает, что заниматься ребенком, в том числе и укладыванием его спать, должны оба родителя.

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В итоге, когда ребенок, привыкший спать с родителями, чуть подрастет, он уже не хочет спать отдельно в своей кроватке. У малыша уже сформировался рефлекс, что если плакать, то он получит то, чего хочет. И здесь, как отмечает Комаровский, "включайте" законы педагогики: младенец не должен формировать образ жизни всей семьи. Если ребенок не хочет спать в своей кроватке, то оба родителя должны запастись терпением и приучить его там спать.

Как же приучить ребенка спать в своей кровати?

Сначала детская кровать ставиться впритык к родительской, а задача мамы и папы – отвлекать и развлекать ребенка, пока он там не заснет. Но не в коем случае не поддаваться на его плач и не брать к себе. Через месяц кровать отодвигается на метр, и так далее, пока ребенок полностью не привыкнет и не будет засыпать в своей, отдельно стоящей кроватке.

Вообще, как отмечает Евгений Комаровский, если малыш нормально питается, достаточно бывает на свежем воздухе, ему делают массаж, регулярные водные процедуры, то он засыпает без проблем и спокойно спит всю ночь.

Помимо этого, родители должны обеспечить малышу комфортные условия – в комнате должно быть прохладно, а не жарко.

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