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Де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки – номери кол-центрів

Світлана Євсєєва
6 квітня, 15:00
Знайти ліки або їх аналоги, дізнатися, де найближча до вас лікарня, записатися на прийом до лікаря – як усе це зробити, підкажуть у кол-центрах НСЗУ та "Дарниця"

Щоб дізнатися, де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки, телефонуйте до кол-центрів НСЗУ та "Дарниця" / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Знайти ліки, найближчу лікарню в іншому місті, якщо ви переїхали через війну з Росією ; дізнатися про зміни у наданні медичної допомоги – на ці та інші питання дадуть відповідь у кол-центрах Національної служби здоров'я (НСЗУ). А докладну консультацію з пошуку медикаментів та підбору ліків вам нададуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця".

Куди дзвонити, щоб знайти лікарню та ліки в іншому місті

Так, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (всі дзвінки безкоштовні), ви отримаєте відповіді на такі запитання:

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  • як змінюються ті чи інші правила надання медичної допомоги під час воєнного стану
  • як не опинитися без медичної допомоги та куди звертатися, якщо ви змінили місце проживання/переїхали в інше місто
  • які медичні послуги можна отримати у найближчій до вас лікарні/амбулаторії
  • як отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки"
  • де отримати інсулін безкоштовно.
  • коли для прийому лікаря обов'язково потрібне направлення від сімейного лікаря і як його отримати.

Телефонувати в кол-центр можна з 9:00 до 18:00 у будні (у п'ятницю – до 16:45). На вихідних за цією нормою працюватиме автовідповідач, який також може дати відповіді на більшість запитань.

Куди дзвонити, щоб знайти ліки в аптеках та дізнатися, чим замінити препарат

Допомогти знайти потрібні ліки або отримати іншу консультацію щодо медичних препаратів допоможуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця". Дзвонити з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не лише "Дарниці", бо під час війни немає конкуренції і наша сила лише в єдності.

Дзвонити на гарячу лінію з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не тільки "Дарниці" / Фото: пресслужба

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Які питання вирішує кол-центр:

  • консультація з пошуку ліків будь-якого виробника по всіх відкритих аптеках
  • консультація щодо можливої заміни вашого препарату на аналог по його активній діючій речовині
  • оформлення оптових замовлень на продукцію компанії "Дарниця" від юридичних осіб.

Телефон гарячої лінії "Дарниця": 0800407877 – всі дзвінки безкоштовні , режим роботи: понеділок-неділя з 8:00 до 20:00.

Також дізнайтесь, чим замінити ваш препарат на лікування захворювань щитовидної залози, якщо медикаменту немає в аптеці. .

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Де ще знайти лікаря безкоштовно можна дізнатися тут.