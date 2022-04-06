Де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки – номери кол-центрів

Щоб дізнатися, де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки, телефонуйте до кол-центрів НСЗУ та "Дарниця" / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Знайти ліки, найближчу лікарню в іншому місті, якщо ви переїхали через війну з Росією ; дізнатися про зміни у наданні медичної допомоги – на ці та інші питання дадуть відповідь у кол-центрах Національної служби здоров'я (НСЗУ). А докладну консультацію з пошуку медикаментів та підбору ліків вам нададуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця".

Куди дзвонити, щоб знайти лікарню та ліки в іншому місті

Так, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (всі дзвінки безкоштовні), ви отримаєте відповіді на такі запитання:

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як змінюються ті чи інші правила надання медичної допомоги під час воєнного стану

як не опинитися без медичної допомоги та куди звертатися, якщо ви змінили місце проживання/переїхали в інше місто

які медичні послуги можна отримати у найближчій до вас лікарні/амбулаторії

як отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки"

де отримати інсулін безкоштовно.

коли для прийому лікаря обов'язково потрібне направлення від сімейного лікаря і як його отримати.

Телефонувати в кол-центр можна з 9:00 до 18:00 у будні (у п'ятницю – до 16:45). На вихідних за цією нормою працюватиме автовідповідач, який також може дати відповіді на більшість запитань.

Куди дзвонити, щоб знайти ліки в аптеках та дізнатися, чим замінити препарат

Допомогти знайти потрібні ліки або отримати іншу консультацію щодо медичних препаратів допоможуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця". Дзвонити з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не лише "Дарниці", бо під час війни немає конкуренції і наша сила лише в єдності.

Дзвонити на гарячу лінію з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не тільки "Дарниці" / Фото: пресслужба

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Які питання вирішує кол-центр:

консультація з пошуку ліків будь-якого виробника по всіх відкритих аптеках

консультація щодо можливої заміни вашого препарату на аналог по його активній діючій речовині

оформлення оптових замовлень на продукцію компанії "Дарниця" від юридичних осіб.

Телефон гарячої лінії "Дарниця": 0800407877 – всі дзвінки безкоштовні , режим роботи: понеділок-неділя з 8:00 до 20:00.

Також дізнайтесь, чим замінити ваш препарат на лікування захворювань щитовидної залози, якщо медикаменту немає в аптеці. .

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Де ще знайти лікаря безкоштовно можна дізнатися тут.