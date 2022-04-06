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Где получить медпомощь бесплатно, найти лекарства и не только – номера колл-центров

Светлана Евсеева
6 апреля, 15:00
Найти лекарство или его аналог, узнать, где ближайшая к вам больница, записаться на прием к врачу – как все это сделать, подскажут в колл-центрах НСЗУ и "Дарница"

Чтобы узнать, где получить медпомощь бесплатно, найти лекарства и не только, звоните в колл-центры НСЗУ и "Дарница" / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Найти лекарства, ближайшую больницу в другом городе, если вы переехали из-за войны с Россией; узнать про изменения в предоставлении медицинской помощи – на эти и другие вопросы ответят в колл-центрах Национальной службы здоровья (НСЗУ). А подробную консультацию по поиску медикаментов и подбору лекарств вам предоставят на горячей линии фармкомпании "Дарница".

Куда звонить, чтобы найти больницу и лекарства в другом городе

Так, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 (все звонки бесплатны), вы получите ответы на следующие вопросы:

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  • как меняются те или иные правила предоставления медпомощи во время военного положения
  • как не оказаться без медпомощи и куда обращаться, если вы сменили место проживания/переехали в другой город
  • какие медицинские услуги можно получить в ближайшей к вам больнице/амбулатории
  • как получить медикаменты по программе "Доступные лекарства"
  • где получить инсулин бесплатно.
  • когда для приема врача обязательно нужно направление от семейного доктора и как его получить.

Звонить в колл-центр можно с 9:00 до 18:00 по будням (в пятницу – до 16:45). На выходных по этому норму будет работать автоответчик, который тоже может дать ответы на большинство вопросов.

Куда звонить, чтобы найти лекарства в аптеках и узнать, чем заменить препарат

Помочь найти нужное лекарство или получить другую консультацию относительно медицинских препаратов помогут на горячей линии фармкомпании "Дарница". Звонить с вопросами можно по поводу лекарства любого производителя, не только "Дарницы", потому что во время войны нет места конкуренции и наша сила только в единстве.

Звонить на горячую линию с вопросами можно по поводу лекарства любого производителя, не только "Дарницы" / Фото: пресс-служба

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Какие вопросы решает колл-центр:

  • консультация по поиску лекарств любого производителя по всем открытым аптекам
  • консультация по возможной замене вашего препарат на аналог по его активному действующему веществу
  • оформление оптовых заказов на продукцию компании "Дарница" от юридических лиц.

Телефон горячей линии "Дарница": 0800407877 – все звонки бесплатны, режим работы: понедельник-воскресенье с 8:00 до 20:00.

Также узнайте, чем заменить ваш препарат для лечения заболеваний щитовидной железы, если медикамента нет в аптеке. .

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Где еще найти врача бесплатно, можно узнать здесь.