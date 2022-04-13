Де придбати речі українських брендів під час війни

Які українські бренди вже відновили роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі регіони України поступово повертаються до життя, яке з натяжкою можна назвати нормальним. Влада закликає власників бізнесу, по можливості, відновлювати роботу. І якщо кав'ярні та ресторани вже відчиняють свої двері, то як бути українській індустрії моди. По суті, питання, яке піднялося ще під час пандемії, стало знову актуальним – як багато речей нам потрібно і куди їх надівати.

Все ж таки, українські дизайнери та їхні команди намагаються працювати, їхні сім'ї потребують підтримки, як і багато українців.

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Щоб допомогти українським брендам, Кирило Душка вирішив запустити сайт, де збиралася б вся актуальна інформація про роботу вітчизняних компаній. Проект під назвою Ukrbrandsnow працює як платформа, де зібрані перевірені дані про українські бренди, які відновили роботу, а також посилання на їхні соцмережі чи сайти, щоб покупець міг легко переходити для прямого контакту з виробником.

На даний момент на платформі зібрано вже понад 130 брендів жіночого та чоловічого одягу, аксесуарів, прикрас та косметики.

Так, на сайті проекту можна побачити такі бренди, як Litkovskaya, Bevza, Anna October, ETNODIM, BOBKOVA, GASANOVA, Must Have, Andre Tan та багато інших.

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Цікаво, що творець проекту обіцяє запустити англомовну версію сайту, щоб у дизайнерів з'явилася можливість роботи з клієнтами з усього світу.

Раніше ми розповідали, що Андре Тан запустив бренд одягу, зароблені гроші від якого направлятиме ЗСУ.

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