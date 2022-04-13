Где купить вещи украинских брендов во время войны

Какие украинские бренды уже возобновили работу / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые регионы Украины постепенно возвращаются к жизни, которую с натяжкой можно назвать нормальной. Власти призывают владельцев бизнеса, по возможности, возобновлять работу. И если кофейни и рестораны уже открывают свои двери, то как быть украинской индустрии моды. По сути, вопрос, поднявшийся еще во время пандемии, стал снова актуальным – как много вещей нам нужно и куда их носить.

Все же, украинские дизайнеры и их команды стараются работать, их семьи нуждаются в поддержке, как и многие украинцы.

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Чтобы помочь украинским брендам, Кирил Душка решил запустить сайт, где бы собиралась вся актуальная информация о работе отечественных компаний. Проект под названием Ukrbrandsnow работает как платформа, где собраны проверенные данные об украинских брендах, которые возобновили работу, а также ссылки на их соцсети или сайты, чтобы покупатель мог легко переходить для прямого контакта с производителем.

На данный момент на платформе собрано уже более 130 брендов женской и мужской одежды, аксессуаров, украшений и косметики.

Так, на сайте проекта можно увидеть такие бренды, как Litkovskaya, Bevza, Anna October, ETNODIM, BOBKOVA, GASANOVA, Must Have, Andre Tan и многие другие.

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Что интересно, создатель проекта обещает запустить англоязычную версию сайта, чтобы у дизайнеров появилась возможность работы с клиентами со всего мира.

Ранее мы рассказывали, что Андре Тан запустил бренд одежды, заработанные деньги от которого будет направлять ВСУ.

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