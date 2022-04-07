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Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу. Усі гроші від продажу підуть на допомогу армії України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 квітня, 16:31
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Для створення речей першої колекції використано інноваційну екологічну тканину з переробленого пластику, яка на дотик і за характеристиками нагадує бавовну
Колекція одягу In the water бренду RDNT
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіянки казяться від того, що не можуть купити речі Chanel у всьому світі, намагаються помститися люксовому бренду, знищуючи дорогі сумки. Хочеться порадити їм продати дорогі аксесуари і роздати гроші бідним, або купити цукор для росіян.

В Україні дизайнери перепрофілювали виробництво та навчаються шити бронежилети, а також збирають кошти для допомоги біженцям та ЗСУ.

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Так, Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу під назвою RDNT. До першої колекції увійшли речі, створені з інноваційної екологічної тканини з переробленого пластику, яка на дотик і за характеристиками нагадує бавовну. Цей матеріал регулює теплообмін, вбирає вологу, що допомагає охолоджувати тіло у спеку та зігрівати у холод.

Колекція одягу In the water бренду RDNT
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба

Перший дроп вийшов під назвою In the water, що передає коди нового бренду – екологічність, технологічність та агендерність. Авторський принт води на одязі символізує життя.

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Колекція одягу In the water бренду RDNT
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: Колаж: Сьогодні

До колекції увійшли об'ємні худі та піджаки, різнокольорові велосипедки та кроп-топи, футболки, тілесні боді та деконструйовані джинси. Яскравими акцентами стали вирізи на грудях та зовнішні бирки з написами про моменти щастя.

Колекція одягу In the water бренду RDNT
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба

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Одяг створений без поділу на жіночий та чоловічий і без урахування стереотипних уявлень про те, що і кому слід носити.

Колекція одягу In the water бренду RDNT
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба

У майбутньому бренд планує запустити в Україні виробництво, яке працюватиме на відновлюваних джерелах сонячної енергії.

Сама назва RDNT розшифровується як Radiant, тобто сяючий, променистий. Весь одяг створений під колір аури – жовтий, блакитний, зелений, рожевий, фіолетовий.

Колекція одягу In the water бренду RDNT
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба

Речі з першої колекції RDNT можна придбати на офіційному сайті бренду з доставкою по всьому світу. Гроші від продажу дизайнер обіцяє передати на підтримку армії України.

Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT | Фото: пресслужба
Колекція одягу In the water бренду RDNT / Фото: пресслужба
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Раніше ми розповідали, де купити светр як у Джамали та допомогти ЗСУ.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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