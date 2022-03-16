Як допомогти організму впоратися з фізичними розладами та нездужаннями під час війни

Фізичні розлади та нездужання під час війни / Фото: pixabay.com
Війна відіб'ється, якщо ще не зробила цього, на всіх, до цього треба бути готовими. Йдеться про психологічне здоров'я, яке ми так часто ігноруємо, а дарма. Ми вже говорили, як розпізнати посттравматичний стресовий розлад і що з цим робити – 10 ознак ПТСР. Тепер психолог Тамара Добудогло розповіла, як упоратися з фізичними розладами та нездужаннями під час війни.
Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло зізналася, що зараз багато хто скаржиться на нездужання та погане самопочуття, як дорослі, так і діти.
Найпоширеніші проблеми:
- запор/діарея
- шкірні (дерматологічні) реакції: плями, свербіж, лущення
- нудота блювота
- збій циклу (у дівчат)
- мігрені
- тремор/тики
Звідки та чому?
Відповідь на поверхні, а точніше за вікном. Війна – пролонгований стрес. І якщо ви знаходитесь там, де тривають бойові дії, більшою чи меншою мірою – ви у постійному стресі. Але, що важливо – не вмієте ним управляти і ніяк на нього не впливаєте.
Люди – заручники обставин. А психіка неспроможна постійно перебувати у стресі – потрібно або знизити стресфакторы, або знизити чутливість до них. І тут уже хто як впорається.
Якщо мозок "не вивозить" все – вистрілює у тіло. І тут "привіти" від самопочуття та здоров'я. Якщо ви виїхали в безпечне місце – нездужання може тривати ще кілька днів/тижнів, залежно від організму.
Як допомогти?
- Не намагайтеся налагодити/виправити ситуацію сильними (гормональними) препаратами чи антибіотиками. Є можливість зробити гірше.
- Пийте воду.
- Хоча б невеликими порціями протягом усього дня. Водний баланс – основа всього.
- Їжте.
Пам'ятаємо, що вся травна система працює не так як завжди. Тому харчуватися потрібно рівномірно і невеликими порціями, а їжа має бути простою.
- Рухайтесь.
Щоб травна система працювала добре, потрібен рух. Хоч прогулянка, зарядка. Я розумію, що звучить як маячня. Сама ночую у ванній, які тут прогулянки. Але якщо немає сирени і все відносно спокійно, походіть хоч трохи. Зробіть найпростіші вправи зі шкільної фіз-ри. Допоможіть шлунково-кишковому тракту запуститися в роботу. Якщо ж зовсім ніяк – нехай ваша їжа буде максимально легка та м'яка. Щоб ШКТ витрачав мінімум зусиль на травлення.
- Свіже повітря.
Якщо не гуляєте (читайте "бігаєте в магазин") на вулиці, то хоч б регулярні провітрювання.
- Режим та розпорядок.
- Спіть.
Коли можете, тоді й спіть.
Я, наприклад, майже не сплю вночі. Боюся, що пропущу сирену чи не встигну відреагувати. Це жахливо вимотує… Тож удень, якщо спокійно, сплю хоч трохи. Якщо поруч є хтось із близьких – попросіть посидіти з вами. Це допомагає та заспокоює. Навіть якщо ви дорослий (і особливо якщо діти). Ми всі зараз поранені.
- Якщо організм зовсім розхитався – можна приймати щось заспокійливе. Валяр'яну, чаї, мелатонін! Ось дуже рекомендую!
- Теплий душ.
Відмінно працює на засинання і від тремору/тиків. Нещодавно мене почало трусити від вибухів. Можливо, когось також. Гарячий/добре теплий душ допомагає розслабити м'язи, зменшити трясучку. Але! Не бійтеся її. Якщо трясе – значить страх та напруга виходить.
- Масажі/будь-які погладжування.
Добре заходять повторювані рухи. Усі згадали, як гладять по голові дитину? Ось воно! Будь-які повторювані, ритмічні рухи заспокоюють.
- Похитування.
Я нещодавно прямо на собі відчула. Лягаємо/сідаємо в обійми (з дорослим або дитина, залежно у кого проблема), можна укутатися в плед або ковдру, кокон такий зробити) і похитуємося. Повільно розгойдуючись, як неваляшка. Напрочуд розслаблює. Підходить і дорослим, і дітям.
- Особливо добре працює малювання пальцями або ліплення.
І знову, для дорослих та дітей. Якщо є чим малювати/ліпити – супер! Якщо ні – зробіть солоне тісто. Той самий пластилін тільки безбарвний.
Краще, щоб ліплення та малювання були прості: кола, мандали, кульки. Щось, що зациклює та має просту, рівну форму, без кутів. Ще добре працюють розтягування/витягування тіста/пластиліну. Пам'ятаєте, у дитинстві були "лизуни"? Ось воно!
І пам'ятайте: тіло – розумніше голови. Воно чіткіше і зрозуміло відповідає і реагує. Подбайте про нього доступними вам способами, і воно віддячить вам.
Нагадаємо гарячу лінію для онкопацієнтів – куди телефонувати за допомогою та де шукати ліки.
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