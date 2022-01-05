Фейки у метавсесвіті: NFT-сумки Hermès Birkin виявилися підробкою

Діджитал-версії сумки Hermès Birkin / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми живемо в еру токенів та метавсесвітів, де кожен житель світу з доступом до Мережі може купити віртуальний одяг, діджитал-версії предметів розкоші, мистецтва, їжу та навіть зіграти весілля. Як передбачалося раніше, вже виникли перші суперечки за права власності таких предметів.

Так, у листопаді 2021 року було запущено проєкт MetaBirkins NFTs у рамках якого у продажу з'явилися діджитал-версії культової сумки бренду Hermès. Виявилося, що їх створили без згоди модного будинку. Про це повідомляє видання The Fashion Law.

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Над проєктом працював художник Мейсон Ротшільд. Першу віртуальну сумку Birkin він створив у травні 2021 року разом із художником Еріком Рамірезом. Тоді ж про колаборацію та сучасність проєкту Hermès написали майже всі ключові видання світу та фешн-блогери. Першу сумку продали за $47 000.

Після успіху першої сумки Мейсон створив цілу колекцію MetaBirkins, до якої увійшло 100 сумок. Що цікаво, їхня палітра кольорів перевершує асортимент Birkin, представлений у бутіках.

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Повідомляється, що художнику вдалося заробити $1,1 мільйона на продажі NFT-сумок.

Скандал почав закручуватися трохи згодом. Стало відомо, що Hermés звернулися до художника з проханням припинити копіювати їхні вироби та заробляти на цьому гроші. Ротшильд опублікував звернення топ-менеджменту у своєму Instagram.

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Художник стверджує, що його NFT захищено від позовів Hermés, а також він заявив, що такі могутні компанії могли б допомагати молодим художникам, а не навпаки.

Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм

Поки OpenSea, платформа з продаж NFT, видалила MetaBirkins з сайту.

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