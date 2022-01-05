Фейки в метавселенной: NFT-сумки Hermès Birkin оказались подделкой

Диджитал-версии сумки Hermès Birkin / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы живем в эру токенов и метавселенных, где каждый житель мира с доступом к Сети может купить виртуальную одежду, диджитал-версии предметов роскоши, искусства, еду и даже сыграть свадьбу. Как предполагалось ранее, уже появились первые споры за права собственности таких предметов.

Так, в ноябре 2021 года был запущен проект MetaBirkins NFTs, в рамках которого в продаже появились диджитал-версии культовой сумки бренда Hermès. Оказалось, их создали без согласия модного дома. Об этом сообщает издание The Fashion Law.

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Над проектом работал художник Мэйсон Ротшильд. Первую виртуальную сумку Birkin он создал в мае 2021 года вместе с художником Эриком Рамирезом. Тогда же о коллаборации и современности проекта Hermès написали почти все ключевые издания мира и фэшн-блогеры. Первую сумку продали за $47 000.

После успеха первой сумки Мэйсон создал целую коллекцию MetaBirkins, в которую вошло 100 сумок. Что интересно, их палитра цветов превосходит ассортимент Birkin, представленный в бутиках.

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Сообщается, что художнику удалось заработать $1,1 миллиона на продаже NFT-сумок.

Скандал начал закручиваться немного позже. Стало известно, что Hermés обратились к художнику с просьбой прекратить копировать их изделия и зарабатывать на этом деньги. Ротшильд опубликовал обращение топ-менеджмента в своем Instagram.

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Художник утверждает, что его NFT защищены от исков Hermés, а также он заявил, что такие могущественные компании могли бы помогать молодым художникам, а не наоборот.

Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм

Пока же OpenSea, платформа про продаже NFT, удалила MetaBirkins с сайта.

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