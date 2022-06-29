Якщо вкусив собака – як надати допомогу і не захворіти на сказ

Якщо вкусив собака, важливо швидше надати медичну допомогу і звернутися до лікарні, щоб не захворіти на сказ

Випадки сказу, що передається через укуси тварин, знову зафіксовано у столиці. До того ж, проблема актуальна не тільки для Києва: через знищення російськими окупантами цілих міст та селищ в Україні безліч тварин здичавіли – адже вони залишилися без господарів, без корму.

Як не стати жертвою нападу собак, чим небезпечний сказ і що робити, якщо вас таки покусала тварина – розповів Сергій Супрун, лікар вищої категорії – доктор загальної практики.

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Сергій Супрун / Фото: пресслужба

Чому собака може напасти на людину

В основному нападають дикі, бездомні собаки, які збираються в зграї. Коли тваринам нема чим харчуватися і їх ніхто не годує, собаки можуть їсти що завгодно. Тому при поверненні до своїх населених пунктів, які вже звільнили українські військові, будьте уважні та обережні при можливих зустрічах з бродячими собаками.

Будьте уважні та обережні при можливих зустрічах з бродячими собаками, вони можуть напасти

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Що потрібно зробити, щоб убезпечити себе при зустрічі зі зграєю бродячих собак:

по можливості оминати місця їхнього проживання;

не ходити поодинці, пересуватися групами;

бути одягненим в одяг, який закриває якнайбільше ділянок тіла (куртка, штани, кросівки);

при собі мати засоби захисту, якими ви, напевно, могли б захиститися.

Якщо собака напав, що робити, щоб він не вкусив?

По перше, запам'ятайте, чого робити не потрібно:

не намагайтеся тікати, якщо ви їдете велосипедом або самокатом, необхідно зупинитися;

не робіть різких рухів;

не повертайтеся до них спиною;

не потрібно їх "задобрювати" їжею.

Собаки можуть розцінити цей ваш жест як подяку за їхній гавкіт та агресивну поведінку. І якщо раптом вам ще доведеться зустрітися з цією ж зграєю і при собі не виявиться для них їжі, тварини можуть бути більш агресивними та небезпечні для вас.

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Дикі тварини, особливо собаки збираються в зграї: голодні, вони агресивні і небезпечні для вас

У разі передбачуваного нападу потрібно: стати спиною до якогось об'єкта (огорожа, стіна, дерево тощо). Можна зайти у водойму, у воді собаки не зможуть напасти, або піднятися на паркан, дерево і почати захищати себе всіма засобами.

В особливо крайньому випадку – для ефективного захисту вам потрібно зі зграї виділити ватажка і надавати на нього фізичну дію. Кличте людей до себе на допомогу, привертайте їхню увагу.

Що робити, якщо собака все-таки вкусив

Перша допомога після укусів собак полягає в інтенсивному промиванні пошкоджених ділянок тіла мильним розчином води. Якщо рана досить глибока, слід обробити її краї антисептиком і накласти пов'язку. Намагайтеся по можливості використовувати аптечний бинт стерильний або спеціальні готові пов'язки, які продаються в аптеках.

Пам'ятайте, що собаки та будь-які бродячі тварини через слину можуть заразити людину смертельною хворобою – сказом. За даним ВООЗ, до 99% випадків сказу у людей викликані саме укусами собак. Тому після обробки ран від укусів вам обов'язково необхідно звернутися до лікувального закладу, де нададуть медичну допомогу.

Перша допомога при укусі собаки – інтенсивно промити пошкоджену ділянку мильним розчином води

Якщо вас покусає хвора на сказ тварина і ви проігноруєте звернення до клініки або травмпункту, то на жаль, врятувати життя не вийде. Без своєчасного введення антирабічної вакцини сказ призводить до смерті.

Також важливо робити щеплення від сказу своїм домашнім вихованцям, щоб захистити їх і себе. Вакцинація свійських тварин допомагає сформувати стадний імунітет проти сказу. І на сьогодні це єдиний реальний спосіб перервати цикл передачі інфекції між тваринами та людьми.

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