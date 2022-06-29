Если укусила собака – как оказать помощь и не заболеть бешенством

Если укусила собака, важно скорее оказать медицинскую помощь и обратиться в больницу, чтобы не заболеть бешенством / Фото: freepik.com

Случаи бешенства, которое передается через укусы животных, снова зафиксированы в столице. К тому же проблема актуальна не только для Киева: из-за уничтожения русскими оккупантами целых городов и поселков, в Украине множество животных одичали – ведь они остались без хозяев, без корма.

Как не стать жертвой нападения собак, чем опасно бешенство и что делать если вас все-таки покусало животное – рассказал Сергей Супрун, врач высшей категории – доктор общей практики.

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Сергей Супрун / Фото: пресс-служба

Почему собака может напасть на человека

В основном нападают одичавшие, бездомные собаки, которые собираются в стаи. Когда животным нечем питаться и их никто не кормит, собаки могут есть, что угодно. Поэтому при возвращении в свои населенные пункты, которые уже освободили украинские военные, будьте внимательны и осторожны при возможных встречах с бродячими собаками.

Будьте внимательны и осторожны при возможных встречах с бродячими собаками, они могут напасть / Фото: istockphoto.com

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Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя при встрече со стаей бродячих собак:

по возможности, обходить места их обитания

не ходить в одиночку, передвигаться группами

быть одетым в одежду, которая закрывает как можно больше участков тела (куртка, штаны, кроссовки)

при себе иметь средства защиты, которыми вы себя наверняка могли бы защититься.

Если собака напала, что делать, чтобы она не укусила?

Во-первых, запомните, чего делать не нужно:

не пытайтесь убегать. Если вы едите на велосипеде или самокате, необходимо остановится не делайте резких движений не поворачивайтесь к ним спиной не нужно их "задабривать" пищей.

Собаки могут расценить этот ваш жест, как благодарность за их лай и агрессивное поведение. И если вдруг вам еще придется встретится с этой же стаей и при себе не окажется для них еды, животные могут быть более агрессивны и опасны для вас.

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Одичавшие животные, особенно собаки собираются в стаи: будучи голодными, они агрессивны и опасны для вас / Фото: istockphoto.com

В случае предполагаемого нападения нужно: стать спиной к какому либо объекту (забор, стена, дерево и т.д.). Можно зайти в водоем, в воде собаки не смогут напасть или взобраться на забор, дерево и начать защищать себя всеми имеющими средствами.

В особо крайнем случае – для эффективной защиты вам нужно из стаи выделить вожака и оказывать на него физическое воздействие. Зовите людей к себе на помощь, привлекайте их внимание.

Что делать, если собака все-таки укусила

Первая помощь после укосов собак заключается в интенсивном промывании поврежденных участков тела мыльным раствором воды. Если рана довольно глубокая, то следует обработать ее края антисептиком и наложить повязку. Старайтесь по возможности использовать стерильный аптечный бинт или специальные готовые повязки, которые продаются в аптеках.

Помните, что собаки и любые бродячие животные через слюну могут заразить человека смертельной болезнью – бешенством. По данным ВООЗ, до 99% случаев бешенства у людей вызваны именно укусами собак. Поэтому после обработки ран от укусов, вам обязательно необходимо обратиться в лечебное учреждение, где окажут медицинскую помощь.

Первая помощь при укусе собаки – интенсивно промыть поврежденный участок мыльным раствором воды / Фото: istockphoto.com

Если вас покусает больное бешенством животное и вы проигнорируете обращение в клинику или травмпункт, то увы, спасти жизнь не получится. Без своевременного введения антирабической вакцины бешенство приводит к смерти.

Также важно делать прививки от бешенства своим домашним питомцам, чтобы защитить и их, и себя. Вакцинирование домашних животных помогает сформировать стадный иммунитет против бешенства. И на сегодня это единственный реальный способом прервать цикл передачи инфекции между животными и людьми.

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