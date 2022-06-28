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Як захистити дитину від мін – лікар Комаровський відповів на 5 запитань батьків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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28 червня, 07:00
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Лікар Комаровський радить не ігнорувати попереджувальні знаки, не піднімати нічого на вулиці, щоб уникнути вибуху боєприпасу. Знайшли дивний предмет – дзвоніть 101
Щоб захистити себе та дитину від мін, доктор Комаровський радить не ігнорувати попередження
Щоб захистити себе та дитину від мін, доктор Комаровський радить не ігнорувати попередження / Фото: rau.ua, Колаж: Сьогодні

На жаль, через напад Росії на вулицях повно небезпечних ворожих боєприпасів, деякі з них рашисти ховають у дитячі іграшки. Популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграмі відповів на п'ять найчастіших батьківських питань щодо боєприпасів та вибухових пристроїв.

1. Часто батьки запитують, що робити, якщо знайшли підозрілий предмет і чи можна його самостійно знешкодити. Ні, якщо ви знайшли міну – то залиште її рятувальникам чи сапером. У вас немає необхідних навичок розмінування, тому не чіпайте боєприпаси на вулицях і в будь-яких інших місцях.

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Ні, якщо ви знайшли міну – залиште її рятувальникам або сапером. У вас немає необхідних навичок розмінування
Ні, якщо ви знайшли міну – залиште її рятувальникам або сапером. У вас немає необхідних навичок розмінування

2. Щоб зрозуміти, що територія замінована, звертайте увагу не лише на знаки "Стоп, міни" з черепом та кістками. Така територія може бути огороджена просто смугастою червоно-білою стрічкою. Не йдіть туди і не пускайте дітей.

3. Якщо ви або дитина взяла в руки іграшку, в якій відразу не помітив міну, то вона може вибухнути не відразу. А може й одразу, від найменшого руху. Не допускайте таких ситуацій.

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4. Не підходьте до підозрілих предметів, якщо знайшли – одразу дзвоніть 101.

5. Найменша міна – "пелюстка" або "метелик", розміром із долоню підлітка. Цей боєприпас не менш небезпечний, ніж великі міни, тому ніколи нічого не чіпайте самі, дзвоніть рятувальникам чи поліції.

Також ми писали, як безпечно провести пікнік та не постраждати від боєприпасів.

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Також згадайте, що робити, якщо знайшли підозрілий боєприпас чи предмет.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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