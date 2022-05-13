Якщо діарея застала зненацька – 4 кроки, як лікувати вдома, а коли – терміново до лікаря

Якщо діарея застала зненацька, важливо знати, як лікувати вдома, а коли – терміново звертатися до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні,

"Що прийняти, щоб зупинити діарею?",- питання актуальне, та ще й під час війни з Росією коли багато хто з нас вимушено перебуває в антисанітарних умовах. Але причини діареї (проносу) можуть бути дуже різноманітними та лікування у кожному конкретному випадку буде відрізнятись. Що робити при діареї – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Чому виникає діарея – причини розладу шлунка

Почнемо з того, що діарея – це патологічний стан, при якому виникають неоформлені випорожнення більше 3-х разів на добу, зазначає гастроентеролог. Можливими причинами діарейного синдрому можуть бути:

харчова токсикоінфекція

вірусні захворювання, що вражають травну систему

зниження кислотопродукції у шлунку

порушення функції жовчного міхура або наслідки холецистектомії

зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози

синдром надмірного бактеріального росту в тонкому кишечнику

запальні захворювання кишечника

харчові непереносимості (глютен, лактоза тощо)

гельмінтози

стреси

зміна клімату та харчових звичок.

Також до діареї наводить прийом деяких лікарських препаратів (антибіотики, жовчогінні, прокінетики, передозування препаратів тироксину або проносних та інших).

Як лікувати діарею в домашніх умовах

Алгоритм дії при діареї простий:

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Рясне питво (звичайна вода або електролітні розчини); Сорбенти (Ентеросгель, Смекта, Атоксіл, біле вугілля, Сорбекс або інші); Препарати або дієтичні добавки із сахароміцетами буларді; В окремих випадках можна прийняти протидіарейні засоби (лоперамід або іммодіум)

Якщо при діареї стан не покращується протягом декількох днів, слід звернутися за консультацією до варчу

Якщо стан не покращується протягом кількох днів, слід звернутися за консультацією до лікаря. Але коли випорожнення 1-2 десь у день неоформлені, з домішками неперетравленої їжі, слизом чи кров'ю – це норма, такий стан вимагає термінового обстеження та лікування!

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