Якщо діарея застала зненацька – 4 кроки, як лікувати вдома, а коли – терміново до лікаря

Якщо діарея застала зненацька, важливо знати, як лікувати вдома, а коли – терміново звертатися до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні,
"Що прийняти, щоб зупинити діарею?",- питання актуальне, та ще й під час війни з Росією коли багато хто з нас вимушено перебуває в антисанітарних умовах. Але причини діареї (проносу) можуть бути дуже різноманітними та лікування у кожному конкретному випадку буде відрізнятись. Що робити при діареї – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.
Чому виникає діарея – причини розладу шлунка
Почнемо з того, що діарея – це патологічний стан, при якому виникають неоформлені випорожнення більше 3-х разів на добу, зазначає гастроентеролог. Можливими причинами діарейного синдрому можуть бути:
- харчова токсикоінфекція
- вірусні захворювання, що вражають травну систему
- зниження кислотопродукції у шлунку
- порушення функції жовчного міхура або наслідки холецистектомії
- зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози
- синдром надмірного бактеріального росту в тонкому кишечнику
- запальні захворювання кишечника
- харчові непереносимості (глютен, лактоза тощо)
- гельмінтози
- стреси
- зміна клімату та харчових звичок.
Також до діареї наводить прийом деяких лікарських препаратів (антибіотики, жовчогінні, прокінетики, передозування препаратів тироксину або проносних та інших).
Як лікувати діарею в домашніх умовах
Алгоритм дії при діареї простий:
- Рясне питво (звичайна вода або електролітні розчини);
- Сорбенти (Ентеросгель, Смекта, Атоксіл, біле вугілля, Сорбекс або інші);
- Препарати або дієтичні добавки із сахароміцетами буларді;
- В окремих випадках можна прийняти протидіарейні засоби (лоперамід або іммодіум)
Якщо стан не покращується протягом кількох днів, слід звернутися за консультацією до лікаря. Але коли випорожнення 1-2 десь у день неоформлені, з домішками неперетравленої їжі, слизом чи кров'ю – це норма, такий стан вимагає термінового обстеження та лікування!
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