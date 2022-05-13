Если диарея застала врасплох – 4 шага, как лечить дома, а когда – срочно к врачу

Если диарея застала врасплох, важно знать, как лечить дома, а когда – срочно обращаться к врачу / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

"Что принять, чтобы остановить диарею?",- вопрос актуальный, да еще во время войны с Россией, когда многие из нас вынужденно находятся в антисанитарных условиях. Но причины диареи (поноса) могут быть слишком разнообразны и лечение в каждом конкретном случае будет отличаться. Что делать при диарее – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Почему возникает диарея – причины расстройства желудка

Начнем с того, что диарея – это патологическое состояние, при котором возникают неоформленные опорожнения более 3-х раз в сутки, отмечает гастроэнтеролог. Возможными причинами диарейного синдрома могут быть:

пищевая токсикоинфекция

вирусные заболевания, поражающие пищеварительную систему

снижение кислотопродукции в желудке

нарушение функции желчного пузыря или последствия холецистэктомии

внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы

синдром чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике

воспалительные заболевания кишечника

пищевые непереносимости (глютен, лактоза и т.д.)

гельминтозы

стрессы

изменение климата и пищевых привычек.

Также к диарее приводит прием некоторых лекарственных препаратов (антибиотики, желчегонные, прокинетики, передозировка препаратов тироксина или слабительных и других).

Как лечить диарею в домашних условиях

Алгоритм действия при диарее простой:

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Обильное питье (обычная вода или электролитные растворы); Сорбенты (Энтеросгель, Смекта, Атоксил, белый уголь, Сорбекс или другие); Препараты или диетические добавки с сахаромицетами буларди; В отдельных случаях можно принять противодиарейные средства (лоперамид или иммодиум)

Если при диарее состояние не улучшается в течение нескольких дней, следует обратиться за консультацией к варчу / Фото: Depositphotos

Если состояние не улучшается в течение нескольких дней, следует обратиться за консультацией к врачу. Но когда испражнения 1-2 раза в день неоформленные, с примесями непереваренной пищи, слизью или кровью – это не норма, такое состояние требует срочного обследования и лечения!

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