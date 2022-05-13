Если диарея застала врасплох – 4 шага, как лечить дома, а когда – срочно к врачу

Если диарея застала врасплох, важно знать, как лечить дома, а когда – срочно обращаться к врачу / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
"Что принять, чтобы остановить диарею?",- вопрос актуальный, да еще во время войны с Россией, когда многие из нас вынужденно находятся в антисанитарных условиях. Но причины диареи (поноса) могут быть слишком разнообразны и лечение в каждом конкретном случае будет отличаться. Что делать при диарее – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.
Почему возникает диарея – причины расстройства желудка
Начнем с того, что диарея – это патологическое состояние, при котором возникают неоформленные опорожнения более 3-х раз в сутки, отмечает гастроэнтеролог. Возможными причинами диарейного синдрома могут быть:
- пищевая токсикоинфекция
- вирусные заболевания, поражающие пищеварительную систему
- снижение кислотопродукции в желудке
- нарушение функции желчного пузыря или последствия холецистэктомии
- внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
- синдром чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике
- воспалительные заболевания кишечника
- пищевые непереносимости (глютен, лактоза и т.д.)
- гельминтозы
- стрессы
- изменение климата и пищевых привычек.
Также к диарее приводит прием некоторых лекарственных препаратов (антибиотики, желчегонные, прокинетики, передозировка препаратов тироксина или слабительных и других).
Как лечить диарею в домашних условиях
Алгоритм действия при диарее простой:
- Обильное питье (обычная вода или электролитные растворы);
- Сорбенты (Энтеросгель, Смекта, Атоксил, белый уголь, Сорбекс или другие);
- Препараты или диетические добавки с сахаромицетами буларди;
- В отдельных случаях можно принять противодиарейные средства (лоперамид или иммодиум)
Если состояние не улучшается в течение нескольких дней, следует обратиться за консультацией к врачу. Но когда испражнения 1-2 раза в день неоформленные, с примесями непереваренной пищи, слизью или кровью – это не норма, такое состояние требует срочного обследования и лечения!
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