Курйозні та смішні фото найнебезпечнішого у світі кота

Найлютіший у світі кіт / Фото: instagram.com/pompous.albert/
Під'їхала нова доза ранкового позитиву: ми вчора ділилися фотографіями найсмішнішого собаки Туни, а сьогодні розповімо про котика на прізвисько Помпус, від чийого погляду мимоволі хочеться самому зіскочити з ліжка і піти звернутися в клубочок десь на пуфику, якщо він не проти, звичайно.
У Мережі сміються: якби у понеділка було обличчя, воно виглядало б саме так. На Instagram Помпуса підписано понад 300 тис. осіб, хоча йому не доводиться ділитися з передплатниками позитивними фотографіями. Його міміка непохитна — він виглядає так, ніби щойно вийшов із пекла.
Кіт породи селкірк-рекс із вовною, що звалялася, і поглядом убивці напевно не дає господині спокійно спати, коли голодний. Уявіть, як може пройти день людини, яка, відкриваючи очі після пробудження, бачить цей незадоволений погляд.
Насправді, кіт тільки на вигляд такий демонічний. Його господар каже, що в душі це добра дитина. Повіримо на слово.
А у світлі останніх подій пропонуємо вашій увазі добірку: як українці жартують про паніку та вторгнення.
Також дивіться життєві меми, в яких кожен пізнає себе.