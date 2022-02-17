Курьезные и смешные фото самого опасного в мире кота

Самый злой в мире кот / Фото: instagram.com/pompous.albert/

Подъехала новая доза утреннего позитива: вчера мы делились фотографиями самого смешного собаки Туны, а сегодня расскажем о котике по кличке Помпус, от чьего взгляда невольно хочется самому соскочить с кровати и пойти свернуться в клубочек где-то на пуфике, если он не против, конечно.

В Сети смеются: если бы у понедельника было лицо, оно выглядело бы именно так. На Instagram Помпуса подписано свыше 300 тыс. человек, хотя ему для этого не приходится делиться с подписчиками позитивными фотографиями. Его мимика непоколебима — он выглядит так, будто бы только что вышел из преисподней.

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Смешной кот Помпус со взглядом серийного убийцы / Фото: instagram.com/pompous.albert/

Кот породы селкирк-рекс со свалявшейся шерстью и взглядом убийцы наверняка не дает хозяйке спокойно спать, когда голодный. Представьте, как может пройти день человека, который, открывая глаза после пробуждения, видит этот недовольный взгляд.

Смешной кот Помпус со взглядом серийного убийцы / Фото: instagram.com/pompous.albert/

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Смешной кот Помпус со взглядом серийного убийцы / Фото: instagram.com/pompous.albert/

Смешной кот Помпус со взглядом серийного убийцы / Фото: instagram.com/pompous.albert/

На самом деле кот только на вид такой демонический. Его хозяин говорит, что в душе это добрейший ребенок. Поверим на слово.

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Смешной кот Помпус со взглядом серийного убийцы / Фото: instagram.com/pompous.albert/

А в свете последних событий предлагаем вашему вниманию подборку: как украинцы шутят о панике и вторжении.

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